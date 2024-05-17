«المركزي» يطرح 16 مناقصة للأذونات النقدية

أعلن مصرف الإمارات المركزي طرح 16 مناقصة للأذونات النقدية حتى نهاية العام الجاري. وأظهرت بيانات «المركزي» على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي المناقصات للعام الجاري يبلغ نحو 26 مناقصة، تم طرح 10 مناقصات منها خلال الفترة الماضية، فيما سيتم طرح 16 مناقصة حتى نهاية العام.

يذكر أن آخر مناقصة طرحها «المركزي» كانت في 13 مايو الجاري، وشملت أربعة إصدارات لسندات الخزانة «M-BILL»، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً لما يصل إلى 1000 مليون درهم، والثالث 126 يوماً لما يصل إلى 1000 مليون درهم، والرابع 294 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم.