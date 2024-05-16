مجموعة تيكوم تستثمر 1.7 مليار درهم في مشاريع استراتيجية

أعلنت «مجموعة تيكوم»، موافقة مجلس الإدارة على خطة استراتيجية للاستحواذات والتطوير، وذلك في اجتماع المجلس الذي عُقد أمس.

وبموجب الخطة المتكاملة، ستستثمر «مجموعة تيكوم»، 966 مليون درهم، للاستحواذ على مجموعة من الأصول التجارية والصناعية من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم»، إلى جانب تخصيص 689 مليون درهم، لتطوير مساحات مكتبية جديدة من فئة الدرجة الأولى في حي دبي للتصميم.

وتأتي عمليات الاستحواذ الاستراتيجية تماشياً مع خطة توسع المجموعة الواضحة والمحددة الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، ومواصلة الأداء القوي، وذلك من خلال تعزيز محفظتها من الأصول التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، وإضافة مصادر دخل جديدة ومستدامة، لدعم نموها المتواصل، بما يرسِّخ المكانة الرائدة للمجموعة في تطوير بيئات الأعمال المتكاملة والقطاعات الاستراتيجية في دبي، فضلاً عن تحقيق أكبر مكاسب وأفضل عائدات ممكنة للمساهمين على المديين المتوسط والبعيد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «بينما نمضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاستحواذات والتطوير بقيمة 1.7 مليار درهم، فإن (مجموعة تيكوم) تمتلك جميع المقومات والعناصر اللازمة للاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية في دبي، وهذه الخطة لا تمثّل توسعاً في محفظة أصولنا فحسب، بل هي خطوة استراتيجية للاستفادة من ديناميكيات السوق الراهنة، والمضي برؤيتنا نحو مواكبة احتياجات المستقبل، بموازاة حرصنا على مواصلة دورنا البارز في تعزيز نمو الاقتصاد المعرفي في دبي ودولة الإمارات على حد سواء، وتحقيق أفضل العوائد الممكنة لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة».

وأضاف: «تنسجم الخطة الاستراتيجية تماماً مع إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية نموّنا، التي تتمثّل في استكشاف مصادر جديدة للنمو، وتوسيع عروضنا بجانب تعزيز قيمة محفظة أصولنا. ولطالما كانت خطوة التوسّع من خلال صفقات الاستحواذ داعماً رئيساً في تسريع وتيرة نمونا الطموحة ومواكبة التطورات المتغيّرة في السوق».

وتابع: «بفضل الإدارة المالية الحكيمة، واعتماد أفضل هيكلية لرأس المال، إضافة إلى الأداء المالي القوي للمجموعة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، تمتلك المجموعة الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الصفقات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على وضع مالي متين وسيولة كافية».

وتتضمن الخطة الاستراتيجية للاستحواذات والتطوير الأصول التالية:

1- مبانٍ بمساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، حيث ستستحوذ «تيكوم للاستثمارات»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، على مبنيين للمكاتب من فئة الدرجة الأولى في مدينة دبي للإنترنت، وذلك من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم» بقيمة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم.

2- مجموعة أراضٍ صناعية بمدينة دبي الصناعية، حيث ستستحوذ «مدينة دبي الصناعية»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، على عدة أراضٍ صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون قدم مربعة من الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم» بقيمة إجمالية تبلغ 410 ملايين درهم، وذلك بغرض تعزيز مخزون الأراضي، وتلبية الطلب القوي والمستدام على هذه الأصول.

3- مشروع تطوير مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى في حي دبي للتصميم، حيث ستستحوذ «حي دبي للتصميم»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 629 ألف قدم مربعة من دبي القابضة لإدارة الأصول «دي أتش أي أم» بقيمة 136 مليون درهم ضمن مشروع «ديزاين كوارتر» متعدد الاستخدامات في المرحلة الثانية من حي دبي للتصميم. وتعتزم المجموعة تخصيص 689 مليون درهم لإنشاء ستة مبانٍ للمكاتب من فئة الدرجة الأولى بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 503 آلاف قدم مربعة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاستحواذ المذكورة قد خضعت لإجراءات مدروسة ودقيقة تم فيها مراعاة جميع اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة، إضافة إلى اتباع أعلى المعايير من ناحية التقييم، حيث تمت من قبل طرف ثالث مستقل ومعتمد من قبل الجهات التنظيمية.

وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي وسيولة كافية تمكنها من إتمام عمليات الاستحواذ المخطط لها، بالاعتماد على مواردها الحالية، ودون الحاجة إلى تمويل إضافي خارجي، وذلك بفضل أدائها المالي المتين، المدفوع بمستويات دين منخفضة نسبياً وسيولة وفيرة. وبإمكان المجموعة الاستفادة مما يصل إلى 3.2 مليارات درهم من التسهيلات الائتمانية المتاحة التي حصلت عليها بعد اتفاقية إعادة التمويل التي أبرمتها في عام 2023 التي تتمتع بشروط تمويلية أكثر تنافسية.