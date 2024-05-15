برنامج لتطوير المهارات الرقمية للعاملين بمركز دبي المالي العالمي

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة "سيسكو" لتسهيل وصول الموظفين العاملين في المركز إلى أكاديمية "سيسكو" للشبكات التي توفر واحداً من أقدم برامج التدريب على مهارات العمل في العالم.

تمهّد مذكرة التفاهم لإطلاق برنامج شامل لتطوير المواهب يهدف إلى بناء قوة عاملة متمرسة رقمياً في دولة الإمارات. وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الوصول إلى فرص غير مسبوقة لصقل المهارات في المجالات الأساسية لقطاع الاقتصاد الرقمي، بما فيها الأمن السيبراني، والبرمجة، وعلوم البيانات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي. وسيوفر نهج التدريس الهجين في "أكاديمية سيسكو للشبكات" تجارب تعليمية مخصصة وشاملة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

وفي إطار تعليقها على توقيع مذكرة التفاهم، قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعد إتقان مهارات الشبكات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا السحابية والبرمجة والأتمتة أمراً بالغ الأهمية في القطاع المالي. ونسعى من خلال تعاوننا مع ‘أكاديمية سيسكو للشبكات’ إلى رفد المهنيين بمجموعة متنوعة من المهارات تعزز قدرتهم على مواكبة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار في مجال الخدمات المالية. كما تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي، وحفز التقدم الوظيفي للعاملين في المركز، والارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال".

تعمل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي على تلبية الاحتياجات التعليمية لقطاع الخدمات المالية، ووفّرت منذ تأسيسها لحوالي 32,000 شخص إمكانية خوض دورات تدريبية والحصول على شهادات التطوير المهني من مؤسسات أكاديمية مرموقة.

من جانبه، قال عبد الإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة "سيسكو": "تشكّل ‘أكاديمية سيسكو للشبكات’ محركاً قوياً للتغيير. ويسرنا التعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي لتقديم تدريب عالي الجودة عبر مجالات تقنية متعددة تمكّن المتعلمين من امتلاك مفاتيح الابتكار واكتساب المهارات التي يحتاجونها لتعزيز مسارهم الوظيفي. ومن خلال الجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال التدريب المهني والتزام أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بتطوير المواهب، يمكّننا هذا التعاون من حفز مسار التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات ببناء مستقبل رقمي متطور."

من جانبها، دأبت "أكاديمية سيسكو للشبكات" طوال الـ 26 عاماً الماضية على تزويد الأفراد في جميع أنحاء العالم بالخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة في بناء الاقتصاد الرقمي. ومنذ إطلاق أعمالها في دولة الإمارات، قامت سيسكو بتدريب أكثر من 105,000 متعلم تشكل الإناث 49% منهم. وفي العام الدراسي 2022-2023 وحده، خاض دورات الأكاديمية ما يزيد على 12,000 طالب عبر 38 مؤسسة تعليمية في الدولة.