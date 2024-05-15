«دبي للاستثمار»: 119.96 مليون درهم أرباحاً ربعية صافية

أعلنت «شركة دبي للاستثمار»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول من عام 2024 بلغت (بعد خصم الضرائب) 119.96 مليون درهم عائدة لملاك الشركة.

وأفادت الشركة بأن الأرباح ارتفعت بنحو 90% منذ بداية العام الجاري بعد استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية في العام الماضي. وأرجعت هذا النمو في المقام الأول إلى الأداء القوي لقطاع العقارات الذي اتسم بإيرادات كبيرة ناجمة عن مبيعات العقارات، إضافةً إلى المساهمات الكبيرة من شركات المحفظة الاستثمارية التي عززت تدفق الإيرادات، كما لعبت العمليات التشغيلية في مختلف قطاعات الأعمال دوراً مهماً في تعزيز الربحية.

ووفقاً للشركة فقد بلغ إجمالي الإيرادات لهذه الفترة 791.88 مليون درهم، مقارنة بـ1.01 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، في وقت حافظ إجمالي الأصول على أداء مستقر عند 21.46 مليار درهم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يسرنا تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الأول من العام الجاري، وتعكس هذه النتائج المسار التصاعدي طويل الأمد، ومحفزات النمو في السوق العقارية ودولة الإمارات عموماً، ما يدعم مبادراتنا الاستراتيجية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو».

وأضاف: «على الرغم من بعض التقلبات المستمرة على المستوى الإقليمي، فإن الاقتصاد الكلي أظهر مرونة ملحوظة، وقد حققنا نتائج ملموسة نتيجةً للأداء القوي للمجموعة ومشاريعها العقارية التي لاتزال قيد التنفيذ».

وتابع: «يواصل مشروع (دانه بيى) في رأس الخيمة تسجيل مستويات طلب قوية مع تقدم أعمال البناء بوتيرة جيدة، كما يعكس إطلاق (فيوليت تاور) مستويات الطلب المتنامية في قطاع العقارات السكنية متوسطة السعر».