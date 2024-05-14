«الاقتصاد» تشارك في «المواهب العالمية»

شاركت وزارة الاقتصاد في قمة «المواهب العالمية الأولى 2024»، التي عُقدت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض في وان تشاي، مؤخراً، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لدولة الإمارات من وزير العمل والرعاية الاجتماعية في هونغ كونغ، كريس صن.

وقدمت الوزارة ورقة عمل بعنوان «إطلاق العنان للنجاح: أفضل الممارسات في سياسات جذب المواهب والاحتفاظ بها في دولة الإمارات»، استعرضت من خلالها جهود الدولة وتجربتها الريادية في تهيئة بيئة تنافسية لاستقطاب واستبقاء المواهب وأصحاب العقول اللامعة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك السياسات التي تبنتها لجذب المواهب والاحتفاظ بها.