«طيران الإمارات» تستأنف خدمتها اليومية إلى إدنبرة في نوفمبر

أعلنت طيران الإمارات، عزمها استئناف خدمتها إلى العاصمة الاسكتلندية «إدنبرة» برحلة يومية اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل، لتكون الرحلة اليومية الثانية إلى أسكتلندا مع رحلتها إلى غلاسكو، لتوفر لعملائها 14 رحلة أسبوعية، إلى ومن أسكتلندا.

وستخدم طيران الإمارات خط (دبي إدنبرة) بطائرة «الإيرباص A350-900»، بتقسيم الدرجات الثلاث، 32 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية.

وستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 23» من دبي الساعة 2:50 بعد الظهر لتصل إلى إدنبرة الساعة 7:05 مساء، وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 24» إدنبرة في الساعة 8:40 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 8:05 من صباح اليوم التالي.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى إدنبرة لأول مرة في عام 2018 بطائرات «البوينغ 777-3--ER»، وستستأنف الناقلة عملياتها إلى المدينة باستخدام طائرتها الجديدة من طراز «A350» التي تتميز بالمقصورة الواسعة والأكثر هدوءاً في فئتها، وأسقفها العالية، ومساحة الخزائن الواسعة والإضاءة المحيطية المخصصة.

ويمكن للعملاء المسافرين من إدنبرة أيضاً الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الدولية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر دبي، بما في ذلك الوجهات الشهيرة مثل جزر المالديف وبانكوك وسيدني وبالي.

وستعزز رحلة طيران الإمارات اليومية إلى إدنبرة أيضاً سعة الشحن، حيث ستوفر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، سعة شحن تصل إلى 16 طناً من البضائع لكل رحلة في كل اتجاه، ما يدعم الشركات المحلية، ويعزز الروابط التجارية مع الأسواق العالمية، ويزيد من الصادرات الرئيسية مثل السلمون.

وستكون إدنبرة هي الوجهة الثامنة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، وتخدم أكبر ناقلة جوية دولية في العالم المملكة المتحدة حالياً بـ131 رحلة أسبوعياً عبر سبع وجهات هي: لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستيد ومانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وغلاسكو، بمزيج من طائرات «الإيرباص A380» و«البوينغ 777».