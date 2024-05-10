«إكسبو لايف» يختار 16 مشروعاً لتلقي الدعم

أعلن برنامج «إكسبو لايف» للابتكار اختيار 16 مشروعاً من 15 دولة تقدم حلولاً مبتكرة، لتنضم إلى قائمة المشروعات التي يقدم لها الدعم عبر المنح والتوجيه.

وتأتي المشروعات الـ16 المختارة من 15 دولة، منها 10 دول إفريقية، حيث جرى اختيار المشروعات من قائمة نهائية مكونة من 22 مبادرة لتأثيرها الإيجابي على المجتمعات وعلى الكوكب، وسيحصل كل مشروع على التمويل والتوجيه الفني والدعم والترويج لتحقيق أفضل النتائج. وعبّر المدير التنفيذي لبرنامج «إكسبو لايف» للابتكار، يوسف كيرز، عن تطلعه إلى رعاية أفكار المشروعات المبتكرة ودعمها ومساعدتها على النمو والتطور والتوسع.