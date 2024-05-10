«طيران الإمارات» تعزّز شراكتها مع موريشيوس وأوغندا

عزّزت «طيران الإمارات» شراكتها مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي، ومجلس السياحة الأوغندي، لدعم حركة السياحة الوافدة عبر شبكتها لكلتا الدولتين. وأعلنت الناقلة عن إبرام اتفاقيتي شراكة خلال معرض سوق السفر العربي، حيث اختتمت مشاركة حفلت بالاتفاقيات والاجتماعات مع شركاء الصناعة والتجارة.

وفي تحالف استراتيجي ناجح يعود تاريخه إلى عام 2012، التزمت «طيران الإمارات» وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس بمبادرات مشتركة تهدف إلى الترويج للسياحة في موريشيوس، إذ تعمل الناقلة منذ عام 2002 وتشغل حالياً رحلتين يومياً بطائرات A380. ومنذ بدء هذه الشراكة، دأبت «طيران الإمارات» على دعم السياحة الوافدة إلى الجزيرة وأسهمت في نمو الاقتصاد السياحي والتجارة في موريشيوس من خلال خدمات الركاب والشحن.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لغرب آسيا والمحيط الهندي في «طيران الإمارات»، أحمد خوري: «يسهم تشغيل رحلتين يومياً بطائرات A380، في تمكيننا من نقل ما يصل إلى 1000 سائح يومياً إلى الجزيرة، ونأمل أن نواصل إحداث تأثير إيجابي على اقتصاد السياحة في البلاد، فيما نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لترويج الوجهة لعملائنا العالميين».

من جانبه، قال مدير هيئة الترويج السياحي في موريشيوس، أرفيند بوندون: «أسهم وصول الناقلة إلى موريشيوس في تعزيز قطاعنا السياحي، من خلال فتح السوق الإماراتية والسماح لنا بالوصول إلى أسواق روسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. ومن خلال مركزها في دبي الذي يصل إلى 140 وجهة».

كما أبرمت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الأوغندية، بهدف جذب مزيد من السياحة الوافدة وتعزيز أعداد الزوّار إلى أوغندا.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لإفريقيا في «طيران الإمارات»، بدر عباس: «تعتبر أوغندا وجهة رئيسة على شبكتنا العالمية منذ ما يزيد على عقدين، وواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في إفريقيا».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأوغندي، ليلي أجاروفا: «يُشكل توقيع مذكرة التفاهم خطوة فارقة في الترويج لأوغندا كوجهة سياحية تنافسية. ونحن سعداء بالتعاون مع (طيران الإمارات) للاستفادة من شبكتها الواسعة في جميع أنحاء العالم وجذب السياح إلى أوغندا».

وبموجب الاتفاقية، ستحدّد «طيران الإمارات» الأسواق الرئيسة لترويج أوغندا كوجهة سياحية مفضلة، وتشجيع المسافرين على تجربة وفرة المعالم الطبيعية والثقافية.

وسيتعاون الجانبان معاً لتطوير برامج للشركاء التجاريين ومديري الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية لرفع مستوى الوعي وتحفيز السفر، إضافة إلى استكشاف الحوافز والرحلات التعريفية والمبادرات التسويقية الأخرى لتحفيز حجوزات السياحة في أوغندا.

8 جوائز عالمية

حصدت «طيران الإمارات» ثماني جوائز في نسخة الشرق الأوسط من «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024»، وجوائز «بيزنس ترافلر 2024»، وذلك على هامش فعاليات «سوق السفر العربي». وجاء فوز الناقلة بهذه الجوائز تقديراً لمكانتها الرائدة في قطاع السفر والطيران، وتميز استثماراتها ومبادرتها المتواصلة لمنح المتعاملين أفضل تجارب سفر على الأرض وفي الأجواء.

وتوّجت «طيران الإمارات» بلقب «أفضل ناقلة جوية في العالم»، كما حصلت على أربع جوائز أخرى هي: «أفضل درجة سياحية ممتازة»، و«أفضل درجة أولى»، و«أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط»، و«أفضل برنامج للمسافر الدائم». وفي حفل توزيع «جوائز السفر العالمية»، نالت «طيران الإمارات» ثلاث جوائز هي: «الناقلة الجوية الرائدة في الشرق الأوسط»، و«الدرجة الأولى الرائدة في الشرق الأوسط»، و«برنامج المكافآت الرائد في الشرق الأوسط» لـ«برنامج سكاي واردز طيران الإمارات».