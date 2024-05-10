سهم «سبينس» يرتفع 4.58% في نهاية أول يوم تداول

رحّب سوق دبي المالي، أمس، بالإدراج الناجح لشركة «سبينس 1961 هولدينج»، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من مؤسسات ومستثمرين أفراد في دولة الإمارات.

وأغلق سهم «سبينس» في أول يوم تداول له في «دبي المالي»، أمس، على ارتفاع عند 1.6 درهم، وبنسبة 4.58% مقارنة بسعر الطرح عند 1.53 درهم، مسجلاً تداولات جاوزت 155.35 مليون سهم، في وقت كان فيه «السهم» الأكثر استقطاباً للسيولة بقيمة 254.58 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية لسهم الشركة بنحو 0.25 مليار درهم من 5.51 مليارات درهم وقت الإدراج إلى 5.76 مليارات درهم في نهاية الجلسة الأولى للتداول في سوق دبي المالي.

وقرع رئيس مجلس إدارة «سبينس»، علي سعيد جمعة البواردي، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وأعرب البواردي عن سعادته بأن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، قائلاً: «يسعدنا أن يتم إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، وأن نوفر للمستثمرين فرصة ليكونوا جزءاً من خطط النمو المستقبلية».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، أن «الإدراج يشكل دليلاً على التزام السوق بتوفير منصة لمختلف فرص الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم أهداف وطموحات القيادة الحكيمة في دبي»، مشيراً إلى «الإقبال الواسع من المستثمرين، ما يرسخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية بارزة تتميز بمرونتها العالية وجاذبيتها المتزايدة للمستثمرين الدوليين».

وقال: «يعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة والتوجه الاستراتيجي الذي يقوده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للدفع قدماً بمسيرة تقدُّم دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي مالي رائد».

أما الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، فقال إن «انضمام (سبينس) إلى سوق دبي المالي يشكل إنجازاً استراتيجياً، وإضافة جديدة إلى السوق، ويحمل أهمية مزدوجة، حيث تعد (سبينس) أول شركة غير حكومية تدرج أسهمها في سوق دبي المالي في عام 2024، كما أنّ الاكتتاب شهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين، ما يعكس مستوى الثقة المتزايدة بالأسواق المالية في دبي».

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سبينس»، سونيل كومار، أن الإقبال القوي الذي حظي به الاكتتاب العام الأولي، والذي شهد أعلى مستوى من الطلب على الاكتتاب العام الأولي غير الحكومي في سوق دبي المالي في السنوات الـ10 الأخيرة، يعكس مدى جاذبية العرض الاستثماري.

ويؤكد نجاح اكتتاب «سبينس» على جاذبية عروض القيمة التي تقدمها، باعتبارها واحدة من أبرز متاجر التجزئة للأغذية الطازجة في دولة الإمارات، التي تتمتع بوضع يمكنها من مواصلة النمو في الأسواق الجذابة وسريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الاكتتاب العام لـ«سبينس» إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم (يعادل 19 مليار دولار).

وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعةً (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة. واستجابة لمستويات الطلب المرتفعة، تمت زيادة نسبة الطرح لشريحة المستثمرين من الأفراد من 5% إلى 7% من أسهم الطرح العام.

وبعد اختتام اكتتابها الناجح في سوق دبي المالي، بدأت الشركة تداول أسهمها تحت الرمز (SPINNEYS)، وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يحقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم (يعادل 375 مليون دولار أميركي) تقريباً. وبالتالي تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.51 مليارات درهم (1.50 مليار دولار) عند الإدراج.

وشكّل الإدراج الناجح لشركة سبينس، وهو الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، دليلاً ملموساً على قوة وديناميكية الأسواق المالية في دبي. كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل سوق دبي المالي لجذب الاكتتابات الجديدة من القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز القطاع المالي في الإمارة والتطوير الاقتصادي في دولة الإمارات عموماً.