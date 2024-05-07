«طيران الإمارات» تضيف 71 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول

أعلنت «طيران الإمارات» عن إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380»، و28 طائرة «بوينغ 777» إلى برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وكانت «طيران الإمارات» أطلقت برنامجاً لتحديث وتجديد أسطول 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و53 طائرة من طراز «بوينغ 777»، لافتة إلى أن من شأن التوسع في برنامج التحديث أن يضمن استمرار الناقلة في تزويد المتعاملين بتجربة سفر لا مثيل لها، إذ تشكّل طائرات «بوينغ 777» العمود الفقري لأسطول «طيران الإمارات»، فيما يعد طراز «إيرباص A380» هو المفضل لدى المتعاملين.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «نعمل على زيادة استثماراتنا بمليارات الدولارات في برنامج تحديث الطائرات، لإضافة منتجات المقصورة المتطورة على مزيد من طائراتنا من طراز (إيرباص A380«و(بوينغ 777)، بما يعكس التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة المتعاملين نحو آفاق جديدة بمجموعة من المنتجات الأفضل في فئتها في جميع الدرجات».

وأضاف: «تمثل إضافة المزيد من الطائرات المجهزة بمقاعد الجيل الجديد، وتشطيبات الديكورات الداخلية للمقصورات، خطوة مهمة في جهودنا لضمان قدرة المزيد من المتعاملين على تجربة منتجاتنا المتميزة على جميع طائراتنا».

وأكملت «طيران الإمارات» حتى الآن تحديث 22 طائرة «A380»، في وقت ستخضع فيه خلال يوليو من العام الجاري، أول طائرة «بوينغ 777» لعملية تجديد المقصورة الداخلية. وبحسب «طيران الإمارات»، سيستغرق تحديث كل طائرة «بوينغ 777» نحو أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة. وتشمل الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، وجميع مقاعد درجة الأعمال الجديدة التي تظهر للمرة الأولى على متن الطائرة بتوزيع (1-2-1) للمقاعد، إضافة إلى 24 مقعداً من أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

ومع إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، سيتم تجهيز طائرة «بوينغ 777» بـ 332 مقعداً بتقسيم الدرجات الأربع، حيث تضم ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في درجة الأعمال، و260 مقعداً في الدرجة السياحية، كما تم إزالة 50 مقعداً من مقصورة الدرجة السياحية لإفساح المجال لتركيب مقاعد مقصورة الدرجة السياحية الممتازة المستحدثة.

وبمجرد الانتهاء من تحديث الطائرة الأخيرة من برنامج التحديث واكتمال المشروع، ستكون الناقلة أنجزت تركيب 8104 من مقاعد الجيل الجديد في الدرجة السياحية الممتازة، و1894 جناحاً محدّثاً في الدرجة الأولى، و11 ألللفاً و182 مقعداً محدّثاً في درجة الأعمال، و21 ألفاً و814 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتعتزم «طيران الإمارات» توفير خدمة الدرجة السياحية الممتازة إلى 44 مدينة بحلول فبراير 2025، مع إضافة طائرات «إيرباص A350» إلى أسطولها في سبتمبر من هذا العام، إضافة إلى طائرات «بوينغ 777» التي سيكتمل تحديثها بالمقصورة الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ أيضاً خدمة مزيد من المدن في وقت لاحق من الصيف المقبل.

ويتولى "مركز طيران الإمارات الهندسي" إدارة وتنفيذ أعمال التحديث الشاملة في المقصورات الداخلية للأسطول، حيث يعمل حالياً أكثر من 250 موظفاً على المشروع على مدار الساعة، وبدعم من 31 شريكاً ومورداً، حيث تم إنشاء ورش عمل مخصصة لهذا المشروع.

وجهات حالية

تشغل «طيران الإمارات» حالياً طائراتها «إيرباص A380» المحدّثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات: نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالورو، وساو باولو، ودبي، فيما ستعزز الناقلة خدماتها بمقصورة جديدة إلى أوساكا في أوائل يونيو المقبل.