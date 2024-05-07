«طيران الإمارات» تغيّر «قواعد اللعبة» بطائرتها «A350»

وصفت «طيران الإمارات» إضافة الطائرة «A350» الجديدة إلى أسطولها، بأنه تغيير في «قواعد اللعبة». وأعلنت الناقلة عن أول مجموعة من الوجهات التي ستخدمها طائراتها «إيرباص A350» الجديدة التي ستدخل الخدمة في سبتمبر 2024.

وتوقعت «طيران الإمارات» أن تنضم 10 طائرات جديدة من هذا الطراز إلى أسطولها حتى 31 مارس 2025، في وقت تعتزم فيه نشر الطائرات الجديدة، لتخدم تسع وجهات خلال الأشهر المقبلة، لتمنح المتعاملين أحدث تجارب المقصورة المميّزة.

وأفادت «طيران الإمارات»، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، بأن الطائرات الـ10 الأولى ستكون بتقسيم الدرجات الثلاث، منها 32 مقعداً من الجيل الجديد في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية، مشيرة إلى أنها خصصت جميع هذه الطائرات لخدمة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى ضمن شبكة وجهاتها، والتي ستستهلها برحلة إلى البحرين.

ومع دخول طراز «A350» الجديد إلى الخدمة، ستمنح «طيران الإمارات» المتعاملين فرصة جديدة لتجربة الدرجة الاقتصادية الممتازة، والجيل الجديد من مقصورة درجة الأعمال للمرة الأولى، وذلك على الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة غرب آسيا، وأوروبا.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تسهم إضافة طائرة A350 الجديدة إلى أسطول (طيران الإمارات) في تغيير قواعد اللعبة، حيث ستعزز من كفاءة خدمتنا للنقاط الإقليمية القصيرة ومتوسطة المدى، وستزيد من مرونتنا التشغيلية لوجهات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأوروبا».

وأضاف: «تجسّد A350 التزام (طيران الإمارات) طويل الأمد بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، نظراً لما توفره من ميزات، تتضمن أحدث جيل من منتجات المقصورة، مثل الدرجة السياحية الممتازة، وتقنيات الترفيه الجوي المتطورة، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى التي يفضلها المتعاملون».

وتابع: «من شأن تحليق الطائرات الجديدة إلى تسع مدن خلال هذه المدة القصيرة، أن يمنح المتعاملين معنا المزيد من خيارات المقصورة المتميزة عبر مختلف المناطق الجغرافية، ويضمن الحفاظ على قدرتنا التنافسية ومكانتنا الرائدة في الصناعة».

وستشغّل «طيران الإمارات» الطائرات الجديدة إلى كل من البحرين، والكويت، ومسقط ضمن منطقة الشرق الأوسط/دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى وجهات: مومباي، وأحمد آباد، وكولومبو في منطقة غرب آسيا، فضلاً عن وجهات: ليون، وبولونيا، وإدنبرة في منطقة أوروبا.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها ستعلن عن المزيد من الوجهات خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطولها.

يذكر أن إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» لشراء طراز «A350-900» وصل إلى 65 طائرة، وذلك وفق الخطط الرامية إلى دعم النمو المستقبلي للناقلة وكذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية لدبي خلال العقد المقبل.