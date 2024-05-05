«دييز» تطبّق الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءتها التشغيلية

أعلنت سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المُتكاملة «دييز» عن تطبيق أداة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المدعومة من «شركة مايكروسوفت العالمية» في عملياتها المؤسسية، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز مسيرة الابتكار والتحول التكنولوجي، واعتماد أحدث الحلول التقنية المُتقدمة والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عن التعاون خلال حفلٍ رسمي أقيم في مقر سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المُتكاملة «دييز»، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في السلطة، بدر بوهناد، ومدير القطاع الحكومي لدى «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، طارق حجازي، في خطوةٍ تهدف إلى تسريع عمليات السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها: «المنطقة الحرة بمطار دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي»، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وفق أعلى مستويات السلاسة والفعالية، فضلاً عن رفع إنتاجية الموظفين، وتمكين «دييز» من التركيز أكثر على تقديم خدمات متميزة ورائدة لجميع المستثمرين والمتعاملين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في السلطة، بدر بوهناد: «حدّدت (دييز) مجموعة مُمكنات ستستند عليها في تحقيق استراتيجيتها الجديدة 2024-2026، ومن أبرزها توظيف إمكانات التحول الرقمي الهائلة، بما فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، في مناطقها الاقتصادية كافة، وذلك باعتبارها عاملاً رئيسياً لنجاح مستهدفاتها المتمثلة في زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي، وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية، وبناء اقتصاد مُتجدّد، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «يأتي التعاون مع (مايكروسوفت) انطلاقاً من سعي (دييز) نحو تمكين المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة من تحقيق مستويات أعلى من النجاح والنمو، وزيادة إنتاجية الموظفين، وإنجاز المشورعات والمهام اليومية خلال وقت قياسي، والتشجيع على الإبداع والابتكار، بالاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وصولاً للارتقاء بقدرات (دييز) التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي».

من جهته، قال مدير القطاع الحكومي لدى «مايكروسوفت» في دولة الإمارات، طارق حجازي: «يسعدنا التعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتطبيق هذا الحل المبتكر عبر عملياتها المؤسسية، بما يضمن تعزيز الإنتاجية والابتكار، ودفع عجلة التحول الرقمي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا المشترك بتحقيق مستويات جديدة من التميز والنجاح في العصر الرقمي»