غرفة دبي العالمية تقود وفد القطاع الخاص إلى إندونيسيا وفيتنام

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم بعثة تجارية إلى منطقة جنوب شرق آسيا خلال الفترة (من الخامس حتى الـ10 من مايو) الجاري، حيث ستقود الغرفة وفداً من شركات القطاع الخاص في دبي إلى إندونيسيا وفيتنام، ضمن إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ونظمت الغرفة في هذا الإطار جلسة خاصة جمعت فيها أعضاء الوفد، لمناقشة جدول أعمال البعثة، التي تتضمن لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص التعاون بين الشركات، وإتاحة التواصل بين شركات دبي ونظيراتها في إندونيسيا وفيتنام، وإجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «ملتزمون بصفتنا صوت الأعمال بدعم الشركات المحلية عبر جميع مراحل توسعها الدولي، حيث تحرص غرفة دبي العالمية على تزويد الشركات العاملة في الإمارة بفرص جديدة للنمو في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، ومن ضمنها إندونيسيا وفيتنام».

وأضاف: «تهدف بعثتنا التجارية الجديدة إلى تشجيع الشركات المحلية على اغتنام الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا وفيتنام، نظراً لما يتمتع به البلدان من مزايا تنافسية تشمل الموقع الاستراتيجي المهم، وتنوع الفرص والإمكانات».

وتُعدُّ مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود غرفة دبي العالمية لتحفيز التوسّع الدولي للشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق جديدة تتميّز بآفاق واعدة، ما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، ما يسهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وبادرت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى تنظيم سبع بعثات تجارية غطّت 11 سوقاً، وسهّلت عقد ما يزيد على 1800 اجتماع عمل للشركات المشاركة في هذه البعثات.

• البعثة التجارية تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.