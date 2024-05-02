«الاتحادية للضرائب» تعقد ورشة عمل متخصصة

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل، للتوعية بمعاملة ضريبة الشركات للدخل الناتج عن الأنشطة العقارية. وقالت مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب في الهيئة، زهرة الدهماني: إن «تقديم برامج توعوية وورش عمل متخصصة لقطاعات محددة حول موضوعات تخص ضريبة الشركات، يعكس التزام الهيئة بدعم قطاعات الأعمال، وضمان حصول كل منها على الدعم المعرفي والإرشادات التي تحتاج إليها، لفهم التزاماتها بموجب قانون ضريبة الشركات، وضمان امتثالهم الطوعي الكامل لها».

وأضافت: «توضح الورشة التزامنا بدعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز كفاءتنا في الإدارة الضريبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الضريبية الدولية».