نمو قياسي لعقارات دبي في الربع الأول

أكد تقرير صادر عن شركة «سفلز» العالمية للخدمات العقارية، أن سوق العقارات في دبي شهدت نمواً هائلاً خلال الربع الأول 2024، مدفوعة بالزيادة في عدد السكان، وحافز الإقامة الذهبية، والأداء القوي في القطاعات غير النفطية.

وبحسب التقرير، فقد حافظت سوق دبي العقارية على مسارها التصاعدي في نمو القيمة الرأسمالية. ووفقاً لمؤشر سفلز للمدن العالمية الرئيسة للسكن، والذي يتتبع أسعار العقارات في 30 مدينة عالمية، تصدرت دبي القائمة في عام 2023 بنمو مذهل نسبته 17.4% في القيم الرأسمالية. وفي المتوسط، ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 20% على أساس سنوي للشقق، و21% على أساس سنوي للفلل ووحدات (تاون هاوس).

بدورها، شهدت المبيعات على الخريطة قفزة ملحوظة بنسبة 73% مقارنة بالربع السابق الأخير من عام 2023، حيث كانت حصتها 63% من إجمالي المعاملات في الربع الأول من عام 2024. وأرجع التقرير هذه الزيادة في الاهتمام، إلى الطلب القوي على الأصول عالية الجودة من المطورين ذوي السمعة الطيبة، إلى جانب الحوافز الجذّابة المقدمة للمشترين أثناء إطلاق المشروعات العقارية.

من جهتها، واصلت الشقق تفوقها في السوق العقارية، حيث استحوذت على ما نسبته 83% من إجمالي المعاملات، في حين شكّلت المبيعات الأولية 63% من الطلب.

ولاتزال العقارات الفاخرة تحافظ على جاذبيتها، لكن الزيادة في الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة تعكس نهجاً عملياً من قبل المشترين.

وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل أكثر من 1000 معاملة، تجاوزت قيمة كل واحدة منها 10 ملايين درهم في الربع الأول 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 41% على أساس سنوي. كما شهد الربع الأول زيادة بنسبة 51% في معاملات الشقق التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم أو أكثر مقارنة بالربع السابق.

إلى ذلك، شهدت أسعار الإيجارات في دبي ارتفاعاً بنسبة 7% بالمتوسط في جميع أنحاء المدينة، إذ سجلت أسعار الإيجارات للشقق ارتفاعاً بنسبة 8%، في حين نمت أسعار إيجار الفلل بنسبة 6% على أساس ربع سنوي.