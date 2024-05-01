«سبينس» تحدد سعر طرحها الأولي في سوق دبي المالي عند 1.53 درهم للسهم

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم الأربعاء عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا.

وأوضحت الشركة أن حصيلة عوائد الطرح بلغت حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).

وأدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

وشهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة و المستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين) ؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

وبذلك أبقت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح المكون من 900,000,000 سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وتعتقد سبينس أن سعر الطرح النهائي يوفر عرض قيمة مجزياً للمستثمرين باعتبارها واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة بدولة الإمارات، وتتمتع بوضع جيد لمواصلة النمو في الأسواق الجذابة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الشركة أن الإقبال القوي من المستثمرين مدى جاذبية العرض الاستثماري لسبينس، إذ يمثل الطرح العام الأولي فرصة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الشركة فإنه سيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

ومن المتوقع حالياً أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز SPINNEYS ورقم التعريف الدولي AEE01377S248، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.