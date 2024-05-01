«طيران الإمارات» تكشف عن حملات توظيف عالمية للطيارين

احتفت «طيران الإمارات» في اليوم العالمي للطيارين، بطياريها ذوي المهارات والكفاءة العالية، وسلّطت الضوء على الوظائف الخاصة بالطيارين من خلال الإعلان عن تغييرات مهمة في عملية التوظيف، بما يتضمن رواتب أعلى، وأدواراً جديدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه في وقت تواصل فيه مسار نموها الهائل، وتستعد للبدء في استلام طلبيات أسطول طائراتها الجديد من طراز «A350»، البالغ عددها 65 طائرة، بداية من منتصف العام، وأسطولها المكون من 205 طائرات من طرازي «بوينغ 777-9»، و«777-8» في عام 2025، فإنها تعمل على تسريع حملاتها لتوظيف الطيارين. وكشفت أن فريق التوظيف في «طيران الإمارات» سينظم العام الجاري حملات ترويجية للتوظيف في 26 مدينة في أكثر من 18 دولة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تستعد لإتاحة المجال أمام الطيارين المساعدين الذين لا يتمتعون بخبرات إلا في مجال المحركات التوربينية أو الطائرات النفاثة، إذ ستتيح لهم الآن فرصة التدريب الكامل على قيادة أسطول الناقلة من طائرات الجسم العريض الذي يضم 144 طائرة «بوينغ». كما سيتمكنون من قيادة طائرات «بوينغ 777-X» الجديدة التي تعاقدت الناقلة على شراء 205 طائرات منها، مع بدء انضمامها إلى الأسطول اعتباراً من 2025.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعمل الآن مباشرةً على توظيف قباطنة لقيادة أسطولها الجديد من طائرات «إيرباص A350» المكون من 65 طائرة. ولفتت إلى أنه وكحافز إضافي، فقد رفعت الراتب الأساسي للمنضمين الجدد لقيادة طائرات «A350» و«A380»، لافتة إلى أنها ستبدأ استلام طائرات «A350» في منتصف العام، في وقت تواصل فيه التوظيف المباشر للقباطنة لأسطولها من طراز «A380».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تقدم رواتب معززة لمساعدي الطيارين برتبة «ضابط أول» الذين يتمتعون بالخبرة لأكثر من 4000 ساعة طيران على طائرات «إيرباص» أو «بوينغ» الحديثة.

وكشفت أنه يعمل لديها حالياً أكثر من 4400 طيار، فيما وظفت في عام 2023 أكثر من 420 طياراً من خلال برامجها المعتمدة: التوظيف المباشر للقباطنة، وبرنامج القيادة المعجّل، والضباط الأوائل.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تسعى باستمرار إلى تجديد أسطولها وتحديثه، سواء من خلال طلبات شراء أحدث الطائرات عريضة البدن أو تحديث طائراتها العاملة.

وذكرت «طيران الإمارات» أن طياريها يخضعون لبرامج تدريب قائمة على الأدلة والكفاءة مع مدربين من ذوي المهارات العالية في بيئات مصممة خصيصاً. كما أعلنت في العام الماضي عن استثمار 135 مليون دولار لبناء منشأة تدريب متقدمة، ومن المقرر افتتاح المنشأة الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ويحصل الطيارون في «طيران الإمارات» على رواتب مجزية معفاة من الضرائب، وهم مؤهلون للحصول على حصة من الأرباح، كما يستمتعون بالعديد من المزايا، مثل السكن الراقي في فلل واسعة بمجمعات سكنية خاصة، وبدل تعليم، وتغطية طبية ممتازة تشمل الأسنان، إلى جانب صندوق ادخار عالمي المستوى، والحصول على استشارات مالية بشكل منتظم ومجاني. كما يتمتعون بالانتقال من مقر العمل وإليه بسيارة خاصة مع سائق، وخدمات غسيل وكي الملابس، وإجازة سنوية لمدة 42 يوماً، وشحن مجاني، ومزايا سفر مخفضة لعائلاتهم وأصدقائهم.

ولفتت إلى أن الطيارين يعيشون في دبي، إحدى أكثر مدن العالم التي تمتاز بالأمان وتعدد الثقافات والتقدم التكنولوجي. كما تحتضن المدينة العديد من الأحداث السنوية الكبرى، والضيافة والمطاعم عالمية المستوى، والمعالم السياحية، والمدارس والمستشفيات الدولية والبنية التحتية الممتازة، ما يجعلها المدينة المفضلة للعيش والعمل للملايين من المقيمين.

قيادة «بوينغ 777»

كشفت «طيران الإمارات» أنها وسّعت نطاق برنامج القيادة المعجّل، الذي كان مقتصراً على طائرات «إيرباص A380»، ليشمل أسطولها من طائرات «بوينغ 777»، لافتة إلى أن هذا البرنامج يوفر فرصة رائعة أمام القباطنة الذين يقودون طائرات ضيقة البدن، للانتقال سريعاً لقيادة طائرات عريضة البدن.