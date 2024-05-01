البنوك تقرض الأفراد 8.3 مليارات درهم خلال شهرين

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة قدمت قروضاً وتمويلات للأفراد بقيمة 8.3 مليارات درهم خلال أول شهرين من العام الجاري 2024، ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند إلى 426.3 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 418 مليار درهم في نهاية 2023، بنمو نسبته 2% تقريباً، متضمنة تمويلات القروض الشخصية، وتمويل السيارات، والبطاقات الائتمانية، فضلاً عن تمويل المساكن الخاصة.

ومنذ العام الماضي، تركز البنوك على تمويلات الأفراد بشكل مطرد منذ بداية التعافي من «جائحة كورونا»، وعودة الأعمال والوظائف للاستقرار.

بدوره، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعات كافة خلال فترة الرصد إلى تريليونين و13.5 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي مقارنة مع تريليون و991.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قيمتها 21.8 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن حصة الأفراد من التمويل البنكي بلغت 38% من إجمالي ما قدمته البنوك للقطاعات كافة.

كما قدمت البنوك للقطاعين التجاري والصناعي خلال الفترة ذاتها تمويلات بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث بلغ الإجمالي في نهاية فبراير 828.5 مليار درهم مقارنة مع 822.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي بنمو بلغت نسبته 0.7%.

وأضاف «المركزي» في إحصاءاته أن الودائع المصرفية قفزت خلال أول شهرين من العام الجاري لتصل في نهاية فبراير إلى تريليونين و608 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و521.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قيمتها 86.1 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.4% منذ نهاية ديسمبر وحتى نهاية فبراير.

وواصلت الودائع المصرفية تفوقها على القروض بما قيمته 594.5 مليار درهم لمصلحة الودائع، بما يعكس استمرار تدفق السيولة على البنوك المحلية، واحتفاظها بمستويات ملاءة مالية مرتفعة جداً.

من جهتها، ارتفعت القاعدة النقدية للدولة في نهاية فبراير إلى 689.5 مليار درهم مقارنة مع 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر بزيادة خلال شهرين قدرها 30.7 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 4.7% تقريباً.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المالية عالية الجودة والتصنيف، أعلى مستوى لها على الإطلاق، حين بلغت في نهاية فبراير 652.7 مليار درهم مقارنة مع 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة قيمتها 18.3 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.9%.

2.96 تريليون درهم تحويلات مالية

بلغت التحويلات المالية التي تمت في مجمل القطاع المصرفي بين البنوك تريليونين و962 مليار درهم، منها تريليون و884 مليار درهم بين البنوك، وتريليون و78 مليار درهم بين المتعاملين.

كما بلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر منصة المصرف المركزي خلال أول شهرين من العام الجاري 216 مليار درهم لعدد 3.8 ملايين شيك.

بدورها، بلغت قيمة السحوبات من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 32.5 مليار درهم قابلتها إيداعات بقيمة 29 مليار درهم تقريباً.