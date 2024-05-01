مساهمو «أدنوك للإمداد» يوافقون على توزيع أرباح 2023

عقدت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أخيراً، أول اجتماع للجمعية العمومية السنوي، بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولي القياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنجاح في يونيو 2023.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وافق المساهمون على توزيعات نهائية للأرباح النقدية بقيمة 477 مليون درهم (130 مليون دولار) بمقدار 6.45 فلوس لكل سهم، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية 2023 في وقت سيكون مالكو الأسهم في «أدنوك للإمداد والخدمات» الذين سجلوا في التاسع من مايو 2024، مؤهلين في توزيعات الأرباح النهائية.

وقال الجابر: «تجاوز الاكتتاب العام الأولي لـ(أدنوك للإمداد والخدمات)، العام الماضي، عرض الطلب بـ163 مرة، ما يجعله الطرح العام الأولي الأكثر طلباً على مستوى العالم في عام 2023 أثناء الإدراج، وثاني أكبر اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه».

وأضاف: «نجحت (أدنوك للإمداد والخدمات) في عامها الأول ككيان مدرج في سوق الأوراق المالية، في تحقيق نتائج مالية استثنائية، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 138% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 41% في الإيرادات على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 91% في سعر السهم منذ إدراجه في يونيو وحتى نهاية العام. كما يفوق هذا الأداء بشكل كبير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي نما بنسبة 2% خلال الفترة نفسها».

وتابع الجابر: «بفضل أدائنا المالي القوي، نحن قادرون على استكشاف فرص النمو الاستراتيجي بفعالية في العام الماضي»، لافتاً إلى أن «أدنوك للإمداد والخدمات» تحركت نحو توسيع أسطولها من خلال استحواذها على أربع ناقلات نفط خام عملاقة جديدة، والتي تعمل بمحركات تعمل بالوقود المزدوج، وتتمتع بالكفاءة البيئية العالية، كما تمت إضافة ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة إلى أسطولنا، ما يعزز مكانتنا كمالك ومشغل لأكبر أسطول من هذه الفئة من المنصات في العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي: «حققنا نتائج مالية استثنائية في 2023 نتيجة لاعتمادنا على استراتيجية النمو التحويلية، ونحن مستمرون في التزامنا بزيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح جاذبة للاستثمار».

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5% على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم أو 260 مليون دولار). وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل منتظم مع مراعاة فرص النمو ذات القيمة المتراكمة.