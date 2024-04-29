450 جلسة حوارية خلال «قمة AIM للاستثمار»

أعلنت قمة «AIM» للاستثمار 2024 تنظيم ما يزيد على 450 جلسة حوارية، يشارك فيها أكثر من 900 متحدث وخبير من حول العالم، بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محلياً ودولياً، 24 منهم شركاء داعمون للمؤتمر الرئيس.

وتنطلق فعاليات الدورة 13 من «قمة AIM للاستثمار 2024» - التي من المقرر عقدها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً» - من السابع إلى التاسع من مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتهدف القمة إلى توفير منصة مثالية تمكّن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.