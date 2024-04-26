«قمة AIM» للاستثمار تستقطب 300 عارض

أكد أكثر من 300 عارض من الشركات الناشئة في مختلف المجالات والقطاعات مشاركتهم، ضمن الدورة الـ13 من قمة AIM للاستثمار، التي من المقرر عقدها من السابع إلى التاسع من مايو 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية، وإقامة الشراكات، وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.

وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، التي يتم تنظيمها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية»، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيس).

وتتميز أجندة AIM Startup 2024 بمجموعة من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسة، التي تستعرض المشهد المتنوع لاتجاهات الشركات الناشئة.