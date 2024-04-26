«الإمارات الإسلامي» يُسجّل 811 مليون درهم أرباحاً في الربع الأول

ارتفعت أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 بزيادة نسبتها 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأفاد المصرف في بيان بأن هذا النجاح المالي المتميّز جاء نتيجة النمو القوي بنسبة 19% في إجمالي الدخل، ومدعوماً بارتفاع كل من مصادر الدخل الممول وغير الممول، وهو ما يُعدُّ بمثابة دليل على بيئة الأعمال السليمة والراسخة، وكفاءة الإدارة المالية الاستراتيجية في المصرف. كما تأتي الزيادة الملحوظة في الأرباح التشغيلية بنسبة 28% تأكيداً للكفاءة التشغيلية للمصرف، وتعكس التوقعات الإيجابية في مشهد الاقتصاد الإقليمي المزدهر.

ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول 2024، فقد سجل المصرف أداء تشغيلياً قوياً نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، إذ ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في وقت أظهرت فيه الأرباح التشغيلية نمواً لافتاً بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع صافي الربح ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميّزة إلى متعامليه، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% عن نهاية عام 2023 ليصل إلى 95 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 6% عن نهاية عام 2023 لتصل إلى 57.0 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9% عن نهاية عام 2023 لتصل إلى 66.7 مليار درهم، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثّل 77% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «تعكس نتائجنا القوية تركيزنا على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعاملينا، مع حرصنا الدائم على تحسين تجربة المتعاملين عموماً، والارتقاء بها نحو الأفضل».

وأضاف: «يتوّج (الإمارات الإسلامي) العام الجاري بتحقيق إنجاز مهم، حيث يحتفل بمرور 20 عاماً من التقدم كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «لايزال التزام المصرف بالابتكار والتميّز الرقمي ثابتاً، كما يواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في التكنولوجيا».

وأضاف: «ملتزمون بترسيخ مكانتنا الريادية في مجال تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكي نتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الحلول المصرفية الأخلاقية».