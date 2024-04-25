"مالية أبوظبي" تعلن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت دائرة المالية – أبوظبي، اليوم، عن إتمام إمارة أبوظبي بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك من خلال ثلاث شرائح.

حظي الإصدار بإقبال كبير يعكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1,75 مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4,875%، وسندات بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0,5%، وسندات بقيمة 1,75 مليار دولار أمريكي لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5,5%.

وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. وتمت تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة.

يمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".

وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: “حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات، بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل”.

أدار عملية إصدار سندات الخزانة، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.