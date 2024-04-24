1.66 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول

ارتفع صافي ربح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11% إلى 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وأعلن بنك دبي الإسلامي نتائجه المالية للربع الأول، مسجلاً نمواً في صافي أرباح «ما قبل الضريبة» بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.85 مليار درهم، نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة.

وبلغ إجمالي الدخل 5.6 مليارات درهم، مقارنة بـ4.43 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 26.5% على أساس سنوي. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.99 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.01 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً قوياً لتصل إلى 236 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 38% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي. وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 327 مليار درهم.

وقال مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «على الرغم من الظروف الصعبة في السوق على خلفية بيئة المعدلات المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية، حافظت دولة الإمارات على صمودها مستمرة في نموها الاقتصادي، مع تعزز الثقة بالأعمال التجارية، وزيادة التدفقات المالية من السياحة، وتوسيع مستويات مؤشر مديري المشتريات. وشهدت السوق المالية المحلية أنشطة قوية من عمليات إدراج جديدة، وكذلك من مؤسسات حققت عائدات جيدة للمساهمين والمستثمرين. ومايزال النظام المصرفي في الدولة يتمتع برسملة جيدة، مدعوماً بارتفاع الإيرادات مع استقرار التمويل والسيولة».

وأضاف: «حافظ بنك دبي الإسلامي على مكانته لاعباً قوياً وصلباً في السوق. وعلى الرغم من طرح ضريبة الشركات والبدء في احتسابها ضمن إيراداتنا، فضلاً عن التوترات الإقليمية، فقد تمكّن البنك من تحقيق صافي أرباح (ما قبل الضريبة) بقيمة 1.85 مليار درهم، محققاً نمواً قوياً بنسبة 22% على أساس سنوي».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «واصلت الميزانية العمومية للبنك التوسع لتصل الآن إلى 327 مليار درهم، ما يمثل نمواً مستقراً نسبته 4% حتى تاريخه من العام. وقد تم دعم نمو البنك بتمويلات جديدة عبر الأعمال الرئيسة بلغت قيمتها 21 مليار درهم خلال هذا الربع. وواصل البنك تعزيز دفتر الدخل الثابت من خلال محفظة الصكوك التي وصلت إلى 76 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة نسبتها 11%، منذ بداية العام وحتى تاريخه».

وأضاف: «يسرنا توصل بنك دبي الإسلامي إلى تسوية بشأن تعرضه لشركة (إن إم سي) للرعاية الصحية، أدت إلى تحسن في جميع مقاييس جودة الموجودات، كما تهمني الإشارة إلى أن تطلعاتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ماتزال تحظى باهتمام بالغ، مع نجاحنا في إصدار ثالث صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي إصداراتنا للصكوك المستدامة الآن، إلى 2.75 مليار دولار».