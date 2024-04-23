1.66 مليار درهم صافي أرباح "دبي الإسلامي" بالربع الأول

ارتفع صافي ربح بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 11% إلى 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام 2023.

وأعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للربع الأول مسجلاً نمواً في صافي أرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,85 مليار درهم، نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة.

وبلغ إجمالي الدخل 5,6 مليارات درهم مقارنة ب4,43 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 26.5 % على أساس سنوي. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2,99 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2,15 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة مع 2,01 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وبسبب بدء تطبيق ضريبة الدخل بنسبة 9%، أعلن البنك عن قفزة في الضريبة على الدخل 1518 % لتصل إلى 186 مليون درهم في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ11 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2023.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً قوياً لتصل إلى 236 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 38% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي. وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 327 مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «على الرغم من الظروف الصعبة في السوق على خلفية بيئة المعدلات المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صمودها مستمرة بنموها الاقتصادي مع تعزز الثقة في الأعمال التجارية، وزيادة التدفقات المالية من السياحة، وتوسيع مستويات مؤشر مديري المشتريات. وشهدت السوق المالية المحلية أنشطة قوية من عمليات إدراج جديدة، وكذلك من مؤسسات حققت عائدات جيدة للمساهمين والمستثمرين. ولا يزال النظام المصرفي في الدولة يتمتع برسملة جيدة مدعومًا بارتفاع الإيرادات مع استقرار التمويل والسيولة».

وأضاف: "حافظ بنك دبي الإسلامي على مكانته كلاعب قوي وصلب في السوق. وعلى الرغم من طرح ضريبة الشركات والبدء باحتسابها ضمن إيراداتنا، فضلاً عن التوترات الإقليمية، فقد تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح (ما قبل الضريبة) بقيمة 1.85 مليار درهم، محققاً نمواً قوياً بنسبة 22 % على أساس سنوي".

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «واصلت الميزانية العمومية للبنك التوسع لتصل الآن إلى 327 مليار درهم، مما يمثل نمواً مستقراً نسبته 4% حتى تاريخه من العام. وقد تم دعم نمو البنك بتمويلات جديدة عبر الأعمال الرئيسية بلغت قيمتها 21 مليار درهم خلال هذا الربع. وواصل البنك تعزيز دفتر الدخل الثابت من خلال محفظة الصكوك التي وصلت إلى 76 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة نسبتها 11% منذ بداية العام وحتى تاريخه

وأضاف: "يسرنا توصل بنك دبي الإسلامي إلى تسوية بشأن تعرضه لشركة (إن إم سي) للرعاية الصحية، أدت إلى تحسن في جميع مقاييس جودة الموجودات. كما يهمني الإشارة إلى أن تطلعاتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا تزال تحظى باهتمام بالغ، مع نجاحنا بإصدار ثالث صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي إصداراتنا للصكوك المستدامة الآن إلى 2.75 مليار دولار . وعلاوة على ذلك، لعب البنك دور مدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب في العديد من صفقات الصكوك المستدامة، حيث قام بترتيب تمويلات بقيمة 1.85 مليار دولار لمصدري صكوك ضمن المنطقة خلال هذا الربع، مما يعكس قدراتنا القوية في أسواق رأس المال الإسلامية الخضراء والمستدامة".

وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 277 مليار درهم بنمو 3% حتى تاريخه، كما وصل إجمالي الاكتتابات واستثمارات الصكوك الجديدة في الربع الأول من إلى 21.1 مليار درهم، مقارنة مع 20.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد هذا الفصل من العام نموا صافيا في التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 8.9 مليار درهم مقارنة ب 1.9 مليار درهم في العام السابق.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً قوياً لتصل إلى 236 مليار درهم، بزيادة 6% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 38% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.