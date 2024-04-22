«الاتحادية للضرائب» تطالب بسرعة التسجيل في ضريبة الشركات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات ذوي التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير، بصرف النظر عن سنة صدور التراخيص، الإسراع بتقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات بحد أقصى في 31 مايو 2024، لتجنُّب مخالفة التشريعات الضريبية.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 الذي حدد فترات زمنية محددة لفئات الخاضعين لضريبة الشركات، للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2024، علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتطبيق غرامة إدارية على الخاضع للضريبة الذي لم يقدم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة.

وبموجب قرار الهيئة فإن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين). وأكدت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، وأن إجراءات التسجيل تتم من خلال أربع خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة.

وأضافت أنه بالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المُسجَّل، فعليه القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

وأتاحت الهيئة خدمة تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في إمارات الدولة.