استرداد سندات قابلة للاستبدال في «أدنوك للتوزيع»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عزمها تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار الأميركي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم)، في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، والتي تصل نسبة الكوبون 0.70% عند استحقاقها في 4 يونيو 2024، حيث ستدفع «أدنوك» ما يصل إلى 1.195 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 4.18 ملايين دولار من الفوائد المستحقة للوفاء بالتزاماتها المالية.

وكانت «أدنوك» قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة «أدنوك للتوزيع».