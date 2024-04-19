تعاون بين «تدوير» و«ليفيديان» لإزالة الكربون من قطاع النفايات

وقّعت مجموعة «تدوير»، وشركة «ليفيديان» البريطانية، اتفاقية تعاون مشترك للعمل في مشروعات دولية تتعلق بإزالة الكربون من النفايات. وتعمل «تدوير» حالياً على تطوير مشروع تجريبي هو الأول من نوعه في أبوظبي، ومن المقرر تشغيله بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المفوض التجاري للحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، أوليفر كريستيان، إن «إعلان اليوم بين شركة (ليفيديان) البريطانية ومجموعة (تدوير)، يوضح الطموح المشترك لمواجهة أحد أكبر تحديات المناخ التي تواجه العالم حالياً».

وأضاف أن «التزام مجموعة (تدوير) بالاقتصاد الدائري إلى جانب ابتكار (ليفيديان) في مجال تكنولوجيا المناخ لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها، سيفتح فرصاً غير مسبوقة في تحويل النفايات إلى طاقة وإخراج قيمة منها، ليس في الإمارات فقط، ولكن في جميع أنحاء العالم».

وتسعى الشركتان إلى تسريع عمليات إزالة الكربون من مواقع مكبات النفايات في جميع أنحاء العالم، من خلال استخدام تقنية «LOOP» من شركة «ليفيديان»، التي يمكن من خلالها للشركتين إنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين النظيف والجرافين السلبي للكربون، بحيث يمكن استخدامه كمادة مضافة عالية الجودة لزيادة وتحسين أداء المواد واسعة النطاق، مثل الخرسانة والبطاريات والبلاستيك.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، علي الظاهري: «نحن فخورون بالاستثمار في شركة (ليفيديان) كشركة رائدة في قطاع الاستدامة، بهدف استقدام تقنية (LOOP) إلى دولة الإمارات. كما أننا نتعاون مع الشركات التي تماثلنا في طريقة التفكير والعمل لتسخير ونشر التقنيات المتقدمة، ونسعى لنكون الروّاد في توفير الحلول غير المسبوقة التي تسهم في تغيير مفهومنا عن النفايات وطريقة معالجتها، خصوصاً بالنسبة للأجيال المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفيديان»، جون هارتلي: «أظهرت العديد من الدراسات حجم التحدي الذي يواجهه قطاع النفايات من حيث المناخ، وسنعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة (تدوير) على مساعدة شركات النفايات والحكومات في مسعاها لإزالة الكربون، من خلال استخلاص قيمة من النفايات، إضافة إلى خفض الانبعاثات وتزويد الشركات بوسيلة جديدة للحصول على إيرادات إضافية، بحيث لن تضطر إلى الاختيار بين تأثير نشاطها على البيئة وتحقيقها الأرباح».

ومن المقرر أيضاً أن تنضم شركة «ليفيديان» إلى مبادرة «صفر نفايات» العالمية، التي ستسهم في دعم وتطوير جهود القطاع في إزالة الكربون من النفايات.