«بينانس» تحصل على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» في دبي

أعلنت «بينانس» لتقنية «البلوك تشين» ومزود البنية التحتية للعملات الرقمية، أمس، حصولها على ترخيص «مزود خدمات الأصول الافتراضية» من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

ويأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص «الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق»، الذي حصلت عليه «بينانس» في يوليو 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بينانس»، ريتشارد تنغ: «يعزز حصولنا على ترخيص (مزود خدمات الأصول الافتراضية) بشكل ملحوظ، التزامنا التام بتطوير المشهد المالي، من خلال الامتثال والابتكار. ويؤكد التزامنا بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية، ويشهد لروح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات (البلوك تشين)، بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها». وأضاف: «سيتيح انتقال (بينانس) من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية، إمكانية توسيع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، إضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات».

وقال مدير عام «بينانس» في دبي، أليكسندر شحادة: «حصولنا على ترخيص (مزود خدمات الأصول الافتراضية) خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة وعالية المستوى لمستخدمينا، وتشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير استشرافي يتبنّى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات (البلوك تشين)». وسيسمح هذا الترخيص لـ«بينانس»، بالتركيز على تنويع خدمات التداول، ما يتيح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات المشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة.