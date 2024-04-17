30 ألف ساكن في «مدينة مصدر» بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، أحمد باقحوم، في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، إن «عدد سكان (مدينة مصدر) المستدامة يبلغ حالياً 15 ألف نسمة، بينما يتوقع أن يرتفع إلى 30 ألف نسمة بحلول عام 2030»، لافتاً إلى أن عدد الشركات في المدينة يبلغ 1200 شركة.

وأضاف: «بدأ أخيراً التركيز على شركات الطاقة والجهات الممثلة لها سواء محلياً أو عالمياً»، مشيراً إلى أن «مدينة مصدر» تتضمن أول مبنى صفري الطاقة، بجانب العديد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وكذلك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة في العالم متخصصة في هذه المجال.

وتابع باقحوم: «تم خلال العام الماضي تسليم 1200 وحدة سكنية، من خلال المطورين الذين يعملون في المدينة»، مؤكداً تشجيع المستثمر المحلي للتواجد والبناء والعمل وفق تنافسية السوق ومعقولية الأسعار. وقال: «هناك أيضاً 3000 وحدة سكنية في السابق، كما أن هناك مشروعات ومطورين جدداً، في وقت يجري فيه حالياً التباحث مع مطورين آخرين، وتقديم خدماتهم لتطوير المزيد من الوحدات».

وكشف أن مساحة مشروعي «مربع مصدر» و«لينك» تبلغ 80 ألف متر مربع، ويتضمن المشروعان مساحات مكتبية وسكنية وتجزئة، بما يضمن حياة متكاملة داخل هذه المشروعات.

وقال: إن «(مدينة مصدر) تستخدم طاقة متجددة، ومع التوسعات فيها، ستكون معظم المباني صفرية الطاقة»، مبيناً وجود مزايا عدة للسكن والعمل في «مدينة مصدر» على مستوى إنهاء الإجراءات عبر نافذة موحدة، وتوافر جميع الخدمات الحياتية والترفيهية، فضلاً عن تنافسية الأسعار مقارنة بالمباني العادية.