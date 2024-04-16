"مياه وكهرباء الإمارات" تصدر طلب تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 1500 ميجاوات، في منطقة الخزنة في أبوظبي.

وسيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في سبتمبر 2023. وتقدمت 27 شركة وائتلافا بطلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 19 شركة وائتلافا منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل المطلوبة. يتضمن طلب تقديم العروض، المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها.

وقال عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات : "تسهم محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطويرها، في تحقيق تطلعات الشركة الاستراتيجية الهادفة إلى إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لكون هذه المحطات من أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى انخفاض نسبة الكربون الناجم عن عملية توليد الكهرباء من خلال هذه المحطات".

وأضاف : "تطوير مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو رابع مشاريع الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات على مستوى المرافق العامة، ومن شأنه تمكين الشركة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية التي تهدف إلى زيادة قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات 2027 - 2037، والقيام بدور رئيس في تحقيق خطة انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستقبل مستدام يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

وأبدى تطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى التعاون مع أفضل الشركات لتنفيذ هذا المشروع، وتوظيف خبرتها في هذا المجال وقدرتها على الابتكار للإسهام معا في وضع حجر الأساس لمشهد طاقة أنظف وأكثر استدامة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أنّ الطاقة الشمسية تسهم بدور أساسي في تحقيق أهداف شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى إنتاج حوالي 50% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج ومساهمتها في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن عملية توليد الكهرباء.

وستعمل محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجرد بدء مرحلة التشغيل التجاري الكامل، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية السابقة نور أبوظبي والظفرة والعجبان، على رفع إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى 5.5 جيجاوات، بحيث تؤدي المحطات الأربع مجتمعة إلى خفض أكثر من 8.2 مليون طن متري سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027، وفي الوقت نفسه ستعمل محطة الخزنة الجديدة على توليد ما يكفي لتزويد حوالي 160,000 منزل بالكهرباء في جميع أنحاء الدولة.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة وحدها في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470,000 سيارة من الطرقات. ويشمل مشروع الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تطوير المحطة وتمويلها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وتملُكها، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة. وستكون حصة المطوّر أو ائتلاف المطورين الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.

وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لشراء الطاقة، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبو ظبي.

وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.

ومن المتوقع استلام عروض الشركات في الربع الثالث من عام 2024، لتقوم بعدها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم حدث عام تعلن خلاله أسماء الشركات والائتلافات المتقدمة بالعروض.