4 شركات إماراتية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى مديري الأصول بالمنطقة

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط»، لتسلط الضوء على شركات إدارة الأصول التي توفر للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

وحلّت أربع شركات من الإمارات ضمن القائمة، وتشمل كلاً من: «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، و«الواحة كابيتال»، و«المشرق كابيتال»، و«شركة أبوظبي التجاري لإدارة الأصول»، بينما ضمت القائمة 14 شركة من السعودية، وخمس شركات من الكويت.

وفي المُجمل أدار 30 مديراً مدرجاً في القائمة أصولاً تزيد قيمتها على 340 مليار دولار في عام 2023، بما فيها صناديق الأسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية، والمحافظ الخاصة والاستثمارات العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية والأسهم الخاصة.

وتشمل القائمة قادة: شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية. فيما صُنف 16 مديراً من كبار مديري الأصول في قائمة العام الجاري، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديراً من شركات مستقلة لإدارة الأصول.

وتم استبعاد مديري الأصول من صناديق الثروة السيادية، والمكاتب الخاصة والعائلية.

وأدى مديرو الأصول، خلال العام الماضي، دوراً حيوياً في إصدارات الديون والصكوك، سواء أكانت للشركات أم الحكومات.

وشهد الربع الأخير من العام الماضي 19 اكتتاباً عاماً أولياً بعائدات قيمتها 4.9 مليارات دولار.