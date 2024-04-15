"دبي الدولي" أكبر مطار في العالم للعام العاشر على التوالي

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي، خلال العام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر مجلس المطارات العالمي،

ووفقا للتقرير صعد "دبي الدولي" إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً في عام 2023 وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المجلس إن مطار دبي الدولي حل للمرة الأولى في تاريخه في المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين، وذلك بعدما حل في المركز الخامس في 2022، والمركز الرابع في 2019. مشيرا إلى أن مطار هارتسفيلد أتلانتا يتصدر قائمة أكبر المطارات في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين في 2023.

وتضمنت قائمة أكبر 5 مطارات في العالم في إجمالي الحركة كل من مطار أتلانتا الأمريكي الذي حل في المركز الأول بنحو 104.6 مليون مسافر، في حين جاء مطار دبي الذي قفز 3 مراكز مقارنة مع العام 2022 بنحو 86.99 مليون مسافر بنمو 31.7%.

وجاء مطار دالاس فورت نورث في المركز الثالث 81.75 مليون مسافر، ومطار لندن هيثرو في المركز الرابع مسجلا 79.18 مليون مسافر، ثم مطار طوكيو في المركز الخامس مسجلا أكثر من 78 مليون مسافر.