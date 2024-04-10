500 مليار درهم مبيعات عقارية متوقعة في 2024

توقع تقرير عقاري حديث، أن تراوح المبيعات العقارية للعام الجاري بين 450 ملياراً، و500 مليار درهم.

وارتفعت المبيعات العقارية على المخطط في سوق دبي العقارية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 24% إلى 44.52 مليار درهم، مقارنة مع 35.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

كما ارتفع عدد صفقات البيع على الخريطة 27.48%، على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 20.54 ألف معاملة، قياساً على 16.112 ألف معاملة في الربع المماثل من العام الماضي.