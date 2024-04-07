عبدالله بن زايد: «أبوظبي للتنمية» عزز جهود الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً في العمل الإنمائي

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ومستشار في ديوان الرئاسة، فارس محمد المزروعي، أعضاء اللجنة التنفيذية، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.

واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات نشاط الصندوق، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشروعات التنموية في الدول النامية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، «إن الإنجازات الريادية التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية، جاءت بفضل الدعم المستمر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، ما ساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال العمل الإنمائي، لتنعم مجتمعات الدول النامية بالتنمية والازدهار».

وأشار سموّه إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية لوصولها إلى الأسواق العالمية، إلى جانب مساندة القطاع الخاص الوطني لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، ما أسهم في نمو التجارة الخارجية، وتنمية أعمال الشركات الإماراتية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

من جانبه، تقدم المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، بالشكر والتقدير إلى سموّ رئيس اللجنة التنفيذية، لدعمه جهود الصندوق، وتمكينه من التوسع الاستراتيجي في أنشطته التشغيلية الرئيسة، التي أسهمت في نمو اقتصادات الدول النامية والاقتصاد الوطني.

وأكد أن نشاط الصندوق تضاعف بفضل دعم القيادة الرشيدة، ليصل المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة إلى أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول في مختلف قارات العالم، وأسهمت في الوقت نفسه في المحافظة على مكانة دولة الإمارات ومركزها، بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.

. نشاطات «الصندوق» أسهمت في المحافظة على مكانة الإمارات ومركزها بوصفها أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على المستوى العالمي.

. التمويلات التنموية والاستثمارات المتنوعة لصندوق أبوظبي للتنمية جاوزت 216 مليار درهم واستفادت منها 106 دول.