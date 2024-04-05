«الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» بدبي يستقبل 3000 سفينة خشبية في الربع الأول

استقبل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في دبي نحو 3000 سفينة خشبية خلال الربع الأول من عام 2024، حملت أكثر من 390 ألف طن متري من البضائع والسلع الغذائية، عبر منافذ الحمرية ومرفأ ديرة وخور دبي، ما يؤكد التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتعزيز التجارة البحرية كشريان تجاري حيوي لإمارة دبي، تعزيزاً لمكانتها الريادية مركزاً بحرياً تجارياً عالمياً.

وكشف مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، إتمام كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال بضائع عيد الفطر بكل احترافية وجاهزية، لضمان سلاسة وصولها إلى الأسواق، حيث انطلقت تلك الاستعدادات منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم: «إن النمو الذي شهدته الحركة التجارية للسفن الخشبية من دبي إلى العالم، يعكس جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للإسهام في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً متميزاً يستقطب كل قطاعات التجارة عبر مختلف منافذ الإمارة».

وأشار إلى أن تحقيق أرقام قياسية يتزايد من عام إلى آخر في ما يتعلق بحجم الواردات والصادرات من وإلى دبي، مؤكداً أن المؤسسة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، تسهم بشكل مباشر في تطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي، من خلال جذب جميع قطاعات التجارة عبر منافذ الإمارة المختلفة، ما يعزز مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً رئيساً.

وأكد بن سليم أن «مكتب الوكيل الملاحي يعمل على ضمان مرونة وانسيابية حركة دخول وخروج السفن عبر خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، من خلال إنهاء إجراءات حجز الرصيف وإبلاغ البحّارة لتجهيز بضائعهم للتصدير أو الاستيراد، كما يعكف المكتب على رعاية مصالح السفن الخشبية في دبي، والتأكد من سلامة البحارة العاملين عليها، وتلبية كل احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في الإمارة، وذلك ضماناً لسعادة المتعاملين، بما يواكب التوجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات عالية الكفاءة والجودة لمختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف أنه «بالتعاون مع شركاء النجاح من السلطات المختصة في الدولة، وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمارك دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية (دبي بي ورلد)، إضافة إلى مجموعة من شركات الشحن والتخليص، يعمل مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تبنّي عدد من المبادرات التقنية التي تساعد في تسريع وتيرة تخليص المعاملات في ما يتعلق بتنظيم دخول وخروج السفن الخشبية، وجميع العمليات المرتبطة بها».

ومنذ بداية عام 2024 حتى الآن، وصلت نسبة المواد الغذائية من خضراوات وفاكهة إلى أكثر من 140 ألف طن متري، إضافة إلى نحو 220 ألف رأس من المواشي والأغنام دخلت عبر منفذ ميناء الحمرية.

ونجح مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تحقيق نقلة نوعية من خلال تطبيق «ناو» الذكي، حيث أسهم في رقمنة حركة التجارة عبر السفن الخشبية التقليدية بالكامل في دبي، ما يتيح لمالكي السفن البحث عن البضائع، والتفاوض عليها، وحجزها بكل سهولة، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تخطيط الرحلات وكفاءة استخدام مساحة السفن، ما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وزيادة الإيرادات.