مطار الشارقة يتعامل مع 550 ألف مسافر خلال «العيد»

أعلن مطار الشارقة عن إنهاء استعداداته الكاملة لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر المُبارك، والجاهزية التامة للتعامل الأمثل مع الارتفاع القياسي المتوقع في حركة الطيران، واستيعاب عدد الطائرات التي ستستخدم المطار خلال هذا الموسم الذي تنمو فيه وتيرة الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات.

وتوقعت هيئة مطار الشارقة الدولي استقبال نحو 550 ألف مسافر عبر مطار الشارقة، والتعامل مع أكثر من 3200 حركة طيران، وذلك في الفترة من الثاني إلى الـ15 من أبريل الجاري، وبمتوسط حركة يومية يفوق 42 ألف مسافر، حيث يحرص فريق العمل على ضمان توفير تجربة سفر آمنة ومريحة وسلسة لمستخدمي المطار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة المُثلى التي تلبي توقعات المسافرين، سواءً القادمين منهم إلى الشارقة أو المسافرين إلى خارج الدولة، تعزيزاً لانسيابية الحركة بالمطار.

وتتميز حركة السفر والطيران عبر مطار الشارقة بأنها ترتبط بأكثر من 100 وجهة دولية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وشمال وشرق إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

وستنفذ الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خطة دقيقة للتعامل مع أعداد المسافرين وحركة الطيران، من خلال توفير العدد المناسب من الموارد البشرية في كل مواقع العمل، لاسيما موظفي خدمة المتعاملين، وضمان أعلى مستوى من التسهيلات، وتهيئة جميع المرافق والخدمات الداعمة، إضافة إلى التأكد من جاهزية الخدمات والمرافق الأخرى المخصصة للفئات الاجتماعية، مثل كبار السن والأطفال والمرضى وأصحاب الهمم.