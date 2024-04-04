«Capital.com» تفتتح مقراً إقليمياً جديداً في الإمارات

أعلنت «Capital.com»، منصة التداول العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة، ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولها تريليون دولار أميركي في عام 2023، انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دولة الإمارات المخصصة للشركات المتطورة رقمياً، وذلك مع افتتاحها شركة تابعة جديدة (كابيتال كوم مينا) لتجارة الأوراق المالية «Capital Com MENA»، ومقرها في الإمارات.

وتشكل الشركة الجديدة، المقر الرئيس للعمليات في المنطقة، حيث تعمل «Capital.com» على تعزيز مكانتها في سوق الإمارات، وتتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حصلت الشركة، الأسبوع الماضي، على الموافقة التنظيمية الكاملة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (SCA).

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تستقطب دولة الإمارات شركات التكنولوجيا العالمية التي تتمتع بخطط نمو جريئة وذات طموحات التوسع العالمي. وتدرك هذه الشركات أن دولة الإمارات لا تقدّم إحدى أكثر منظومات الأعمال حيوية في العالم وحسب، بل تشكل أيضاً نقطة وصول إلى الاقتصادات الإقليمية التي تشهد توسعاً كبيراً، وإلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة في آسيا وإفريقيا».

وأضاف: «في موازاة ذلك، تواصل مبادرتنا (الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة) جذب أهم الشركات العالمية، وقد أصبحت ركيزة أساسية في سعي الدولة إلى جذب رأس المال بمختلف أشكاله التكنولوجية والبشرية والمالية. وبالتالي، فإن شركات مثل (Capital.com) تدعم جهودنا في تعزيز مكانتنا كأحد أكثر المراكز العالمية حيوية وتركيزاً على المستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «Capital.com»، كيبروس زوميدو: «إن دخول (Capital.com) إلى دولة الإمارات يمثّل تطوراً مهماً في مسار النمو العالمي للمجموعة. وقد كانت دولة الإمارات خياراً طبيعياً لنا لإنشاء أول فرع لنا في المنطقة، باعتبارنا شركة متطورة في مجال التكنولوجيا المالية تخضع لأنظمة قضائية متعددة، إذ تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً تكنولوجياً حيوياً للشركات المبتكرة ذات الطموحات العالمية، بفضل منظومة الأعمال الداعمة للشركات فيها، والمزايا المشجعة لدخول السوق، إضافة إلى اقتصادها المعرفي المزدهر، وموقعها الاستراتيجي الذي يشكّل قاعدة للتوسع. ونحن نتطلع إلى الانضمام إلى مجتمع مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

ومن المقرر أن تصبح «Capital.com» عضواً رائداً في مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دولة الإمارات، وهي مبادرة تقودها الحكومة لجذب الشركات المتطورة من كل أنحاء العالم، وتمكينها من تأسيس عملياتها في دولة الإمارات وتوسيعها.

وفي إطار برنامج «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، لن تستفيد مجموعة «Capital.com» من المنظومة الرقمية المتينة في دولة الإمارات وحسب، بل أيضاً من خزّان المواهب لديها.