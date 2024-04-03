«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق في 16 أبريل

كشف «معرض الشرق الأوسط للطاقة» عن دعمه لجهود تحديث شبكة الطاقة في المنطقة ورقمنتها ودمجها، وذلك خلال فعاليات دورته الـ49 التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و18 أبريل الجاري.

وتركز أجندة الفعالية على استكشاف سوق الطاقة في منطقة الخليج العربي، واختبار مرونة الشبكة الكهربائية الذكية في ظل تهديدات الأمن السيبراني، وضمان الانتقال الآمن ضمن مشهد الطاقة المتطور باستمرار، كما يتضمن قمة القيادة، والندوات التقنية، ومؤتمر «إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط».

وقد نجح المعرض استناداً إلى إرثه الذي يمتد 49 عاماً في تعزيز حضوره كأبرز الفعاليات المتخصصة في الطاقة.