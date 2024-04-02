«الاتحاد للطيران» تدشن رحلتها الافتتاحية إلى بوسطن

حطت طائرة «الاتحاد للطيران»، للمرة الأولى في بوسطن يوم الأحد 31 مارس، إيذاناً بإطلاق رحلات منتظمة وإثراء خيارات السفر للمسافرين.

وأفادت في بيان بأنه تم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية رقم «EY147» في مطار زايد الدولي بأبوظبي قبل إقلاعها دون توقّف إلى الوجهة الرابعة للشركة في أميركا.

وبحسب «الاتحاد للطيران»، سيتم تشغيل الخدمة الجديدة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد على متن أحدث طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «يسعدنا تدشين الرحلات الجوية إلى بوسطن، ما يسهم في توسيع نطاق وصولنا عبر الولايات المتحدة وتعزيز رحلات الربط للمسافرين».