«الإمارات العالمية للألمنيوم»: «التحول الرقمي» يخفض الكُلف 90 مليون دولار

وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، اتفاقية مع شركة «أس إيه بي» SAP لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج «S/4HANA» من «SAP»، وتسريع تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وخطة التحول الرقمي، كاشفة أن «التحول الرقمي» حقق خفضاً في الكُلف يُقدر بنحو 90 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يلعب التحول الرقمي دوراً رئيساً في تحقيق أهداف (الإمارات العالمية للألمنيوم) الرامية إلى تطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم، ونطمح إلى تحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع في ما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الشركة، كارلو نظام: «يعد برنامج (S/4HANA) من أهم الحلول الرقمية الجديدة التي نعتمد عليها، إذ يوفر للموظفين تجربة سلسة ومتوافقة مع الأجهزة الذكية، كما يتكامل بسلاسة مع منصة البيانات المتطورة لدى الشركة».

في السياق نفسه، قال رئيس شركة «SAP» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مانوس رابتوبولوس: «تضع (الإمارات العالمية للألمنيوم) استخدام التقنيات الرقمية المتطورة على رأس أولوياتها، وتسعى دائماً إلى استخدام إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين عملياتها وتجربة موظفيها».

يشار إلى أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تستخدم أكثر من 60 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي. وأسهم «التحول الرقمي» في رفع المهارات الرقمية لدى نحو 2000 موظف في الشركة حتى الآن، وحقق خفضاً في الكُلف بنحو 90 مليون دولار.