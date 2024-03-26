«مبادلة» تستثمر في «أفانس» للخدمات المالية في الهند

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن استثمارها في شركة «أفانس» للخدمات المالية المحدودة؛ وهي شركة مالية هندية غير مصرفية تركّز على خدمات التعليم.

وكانت «مبادلة» قادت جولة تمويل لمصلحة الشركة، من خلال شركة «أفيندوس بي إي إنفستمنت أدفايزرز برايفت ليمتد»، عبر الصندوق الثاني لـ«أفيندوس فيوتشر ليدرز». وسيمكّن هذا التمويل «أفانس» من تعزيز مكانتها في قطاع تمويل التعليم سريع التطور، مع التركيز على توفير تجارب مميزة للمتعاملين وتحقيق نمو مربح ومستدام.

ويعد هذا الاستثمار الأول لـ«مبادلة» في قطاع الخدمات المالية في الهند في مجال تمويل التعليم، وهو جزء من خطة الشركة لمضاعفة نطاق تواجدها في آسيا بحلول عام 2030.

وتعتبر «أفانس» ثاني أكبر شركة مالية غير مصرفية في الهند في مجال تمويل التعليم، كما ساهمت جهودها في تعزيز النمو، وتوفير رأس المال للمؤسسات التعليمية. وبلغت قيمة أصول الشركة في ديسمبر 2023 نحو 5.5 مليارات درهم.

وقال رئيس قسم آسيا والخدمات المالية في «مبادلة»، لوكا موليناري: «تعد (أفانس)شركة رائدة وراسخة، وستواصل مسيرتها الرامية لتمكين الأجيال الشابة في الهند، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتشارك مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (أفانس) للخدمات المالية، أميت جيناد، وفريق شركته، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى المميزة مثل (واربورغ بينكوس)، و(كيدارا كابيتال)، و(أي أف سي)، في وقت نتطلع فيه باهتمام لتعزيز نمو أعمالنا في تلك المنطقة».

من جانبه، قال العضو المنتدب ورئيس شركة «واربورغ بينكوس» في الهند، ناريندرا أوستاوال: «ملتزمون بدعم أميت وفريق عمله في سعيهم لمواصلة توسيع نطاق الشركة، وهو الالتزام الذي كان أساس شراكتنا. ويسعدنا أن نتعاون أيضاً مع شركة مبادلة للاستثمار، للعمل معاً من أجل مواصلة دعم أفانس لتحقيق أهدافها طويلة المدى».

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أفانس» للخدمات المالية، أميت جيناد: «نقدر الدعم المستمر من مساهمينا الحاليين: (واربورغ بينكوس)، و(كيدارا كابيتال)، ومؤسسة التمويل الدولية، فهم يدركون جيداً التأثير الكبير لجعل تمويل التعليم متاحاً وبأسعار معقولة».