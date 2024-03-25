«علي بابا كلاود» تطلق مركز تدريب في مدينة دبي للإنترنت

أعلنت «علي بابا كلاود» عن إطلاق مركز تدريب «أكاديمية علي بابا كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيكون بمثابة مركز للمتعاملين والشركاء للارتقاء بقدراتهم الرقمية.

ويقع مركز التدريب في «مدينة دبي للإنترنت» التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، والتي تضمّ نخبة عالمية من أبرز شركات التكنولوجيا. وبذلك، ينضمّ المركز إلى مجمّع شركات التكنولوجيا الرائد الذي يضمّ أكثر من 3500 متعامل، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة مجلّة «فورتشن» لأكبر 500 شركة عالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تدعم التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة من قلب مدينة دبي للإنترنت.

وسيسهم المركز الجديد في تدريب 5000 شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال الشراكة مع شركة «Aladdin Cyber Security»، مزودة الخدمات والحلول الأمنية، يهدف مركز التدريب إلى استضافة برامج تدريب وتمكين شهرية تغطي مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي إلى إدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، لتمكين المتعاملين من الاطلاع على أحدث تقنيات «علي بابا كلاود»، وتطوير أفضل المواهب الرقمية.

وتتوافق أهداف البرنامج التدريبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في العقد المقبل من خلال التحول الرقمي، إضافة إلى رؤية «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يواكب المستقبل.

وقال المدير العام لـ«شركة علي بابا كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إيريك وان: «يعكس إطلاق مركز التدريب التزامنا واستثمارنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساندة الشركات في التحول رقمياً وتحقيق النجاح لأعمالها على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالنمو معاً مع شركائنا وعملائنا المحليين، وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس «مجموعة تيكوم» – القطاع التجاري، عمار المالك: «يمكننا أن نواصل الابتكار وتعزيز مستويات المرونة والتنافسية من خلال الاستثمار في تنمية مهارات أصحاب المواهب وتدريبهم على أحدث التقنيات، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتابع: «سيسهم افتتاح مركز التدريب الخاصّ بشركة (علي بابا كلاود) في مدينة دبي للإنترنت، في تمكين مجمّعنا التكنولوجي العالمي لدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة والابتكار لترسيخ مكانتنا في صدارة التحوّل الرقمي».

يذكر أنه خلال أقل من عام، وتحديداً منذ أبريل 2023، درب برنامج أكاديمية علي بابا كلاود، أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، وقدم أكثر من 300 دورة تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، إلى جانب 16 فئة من الشهادات المهنية، و250 مختبراً عملياً عبر الإنترنت مع أكثر من 300 شريك عالمي.

وتعد «علي بابا كلاود»، منذ عام 2016، شركة متخصصة في مجال توفير الخدمات السحابية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، في وقت تأسست فيه شركة Aladdin Cyber Security في دبي عام 2023 على أيدي فرق من كبار خبراء الأمن السيبراني في أنحاء العالم. وتقدم الشركة للمتعاملين خدمات أمنية احترافية، والحلول الأمنية لأصحاب مواقع الويب، وحماية حدود الشبكة، والحماية من برامج الفدية وتشفير البيانات.