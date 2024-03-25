«غرفة عجمان» تحتفي بشركائها الاستراتيجيين لعام 2023

احتفت غرفة تجارة وصناعة عجمان بشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، خلال فعاليات حفل «ملتقى شركاء غرفة عجمان» لعام 2023.

وأثنى المدير العام لـ«غرفة عجمان» بالإنابة، محمد علي الجناحي، في كلمته على الشراكات المميزة التي تحظى بها «غرفة عجمان»، ومدى تأثيرها المباشر والإيجابي في تطوير منظومة عمل الغرفة ومبادراتها ومشروعاتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع توجهات إمارة عجمان.

وأكد أن «إمارة عجمان بقيادة صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في جميع المجالات الاقتصادية، والسياحية، والعقارية، والتعليمية، والصحية، والبنية التحتية والخدمية وغيرها من القطاعات، الأمر الذي يحتم على الجميع توسيع دائرة التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، تحقيقاً لمبادئ (رؤية عجمان 2030) بشكل عام، ومبدأ (التعاون) ضمن رؤية الإمارة بشكل خاص».