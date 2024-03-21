«إنفستوبيا» تشهد إطلاق شراكة استراتيجية

شهدت «إنفستوبيا 2024» توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة «جيوان إيه آي Gewan AI» وشركة «إيروس إنفستمنت»، بهدف التعاون وتبادل الخبرات في حلول الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر توقيع الاتفاقية وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، ووقعها كل من الرئيس التنفيذي لـ«إيميرسو إيه آي Immersio AI»، الشركة التابعة لـ«إيروس إنفستمنت»، علي حسين، والمديرة العامة لشركة «جيوان إيه آي»، الدكتورة غادة الهدهد، حيث تأتي الاتفاقية في إطار جهود «إنفستوبيا» لتمكين مجتمعات الأعمال وتحفيز المشاريع والاستثمارات الجديدة في قطاعات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.