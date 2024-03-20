شركة مانترا تحصل على تمويل بقيمة 11 مليون دولار

أعلنت شركة مانترا MANTRA ($OM) المتخصصة في الطبقة الأولى للبنية الأساسية لسلاسل البلوكشين ، عن نجاح جولة التمويل الجديدة بقيمة 11 مليون دولار ، بقيادة شركة شروق بارتنرز وهي أكبر مستثمر في المشاريع والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين الاستراتيجيين في التمويل مثل Three Point Capital, Forte Securities, Virtuzone, Hex Trust, GameFi Ventures Fuse Capital, وغيرها.

ويعزز ضخ رأس المال الجديد الأهداف الاستراتيجية لشركة مانترا المتمثل في تمكين ترميز الأصول RWA والذي يتيح العمل على نطاق واسع، وسيتم استخدام التمويل الجديد في إنجاز ثلاثة أهداف رئيسية: إنشاء بنية تحتية متوافقة مع التنظيم وتلتزم بالمعايير العالمية، وتمكين المطورين بالأدوات اللازمة لإنشاء بروتوكولات تركز على ترميز الأصول - RWA على سلسلة مانترا، وتوسيع نطاق ترميز أصول العالم الحقيقي مع تسليط الضوء على الفرص في الأسواق بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك آسيا.

وتهدف مانترا إلى دعم تسهيل الاستثمار في الشرق الأوسط وآسيا من خلال تعزيز سيولة السوق وتعزيز النمو، ما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية في هذه المناطق كما يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية شراء وبيع الأصول ما يخلق سبل استثمارية جديدة التي قد واجهت في السابق عوائق أمام دخول الأسواق المالية ويؤدي إلى تعزيز ريادة الأعمال وجذب المستثمرين العالميين، كما يتماشى ذلك مع أهداف هذه المناطق الرامية إلى ريادة الابتكار المالي ودفع النمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

وقال جون باتريك مولين، الرئيس التنفيذي لشركة مانترا: "إن الحصول على هذا التمويل الجديد يساهم بشكل فعال في تسريع رؤيتنا المتمثلة في جعل النظام البيئي المالي العالمي متصلاً بالإنترنت، كما يعزز التزامنا المتواصل تجاه أسواق هونج كونج والشرق الأوسط، حيث تعمل مكاتبنا الفعلية في هونج كونج ودبي بمثابة مراكز للابتكار. وأضاف باتريك مولين: "نحرص على تصميم بنية تحتية تتوافق مع احتياجات المؤسسات والمستخدمين الباحثين عن استكشاف ترميز الأصول، وذلك يعكس مهمتنا المتمثلة في جعل ترميز الأصول حجر الزاوية في الشمول المالي وتطوير الأسواق.

وتعمل مانترا على تسريع اعتماد ترميز الأصول من خلال تمكين مليارات الدولارات من رأس المال المؤسسي من التحرك على سلسلة مانترا ، والتي توفر الإطار المتوافق لإنشاء التداول ما يسمح لشركات TradFi من الاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها تقنية البلوكشين، من خلال تقديم تطبيق موثوق وآمن ومستقر لهذه التقنية، حيث تحظى مانترا بالريادة في الاستفادة من الطلب المتزايد على الأصول الرقمية وحلول البلوكشين المبتكرة.

وتتزامن جولة التمويل البالغة 11 مليون دولار مع إطلاق Hongbai، شبكة الاختبار المحفزة لسلسلة MANTRA واسمها هو عبارة عن حقيبة أعمال من هونج كونج ودبي، وتشير إلى توجه مانترا إلى تركيز جهودها على هذه المناطق الرائدة في الأعمال، وسيعمل إطلاقها على بناء الجسور الاقتصادية بشكل متكامل بين الشرق الأوسط وآسيا، ما يرسي معيارًا جديدًا للترميز RWA وتشجيع التعاون الاقتصادي عبر الحدود، ويساهم بشكل فعال في تسهيل تبادل الخبرات في هذا القطاع والموارد وفرص الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي في كلا المنطقتين.

ومن جهته، أكد شان شين، الشريك المؤسس للمستثمر الرئيسي شركة شروق بارتنرز، على أن نهج الرائد لشركة مانترا في ترميز الأصول والتزامها بالامتثال التنظيمي والتركيز الاستراتيجي على الأسواق الهامة مثل هونغ كونغ ودبي يتوافق مع رؤية شركة شروق بارتنرز في الابتكار المالي والشمولية. وأضاف شان شين: " نحن لا نستثمر في التكنولوجيا فحسب، بل في مستقبل تتقارب فيه الأصول الرقمية والتقليدية بسلاسة، ومن المقرر أن تقود مانترا هذا التحول ويسعدنا دعم أعمالها وأهدافها".

هذا، وتحتل شركة شروق بارتنرز مكانة ريادية في مجال الاستثمار في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وتركز على الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والمبكرة كما تتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا المالية والألعاب والويب 3 ، وقد دعمت الشركات الرائدة في السوق منها : Tamara, Pure Harvest Smart Farms, TruKKer and NymCard.