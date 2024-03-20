غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركتين في سوق الدراجات الكهربائية العالمية

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم شركتين عاملتين في الإمارة، للتوسع بسوق الدراجات الكهربائية العالمية، حيث ساهمت جهود الغرفة في انجاز شراكة استراتيجية بين شركتي «ون موتو» و«جلوبال سينرجي تريدنج»، للاستفادة من نمو الطلب العالمي على وسائل النقل المستدام، خصوصاً الدراجات الكهربائية.

ولعبت غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في إتمام الشراكة بين «ون موتو»، وهي شركة متخصصة في مجال المركبات الكهربائية ومقرها دبي، وشركة «جلوبال سينرجي تريدنج» المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية وخدمات المبيعات وتتخذ من دبي مقراً لها. وأثمرت الشراكة عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «ون موتو تكنولوجيز برايفت ليمتد» لإدارة العمليات الخارجية المشتركة في قطاع الدراجات الكهربائية وتحديداً في السوق الهندية.

وتجسد هذه الشراكة التزام غرفة دبي العالمية بقيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص مجزية أمام القطاع الخاص في دبي، لبناء شراكات محلية وعالمية في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على ازدهار مجتمع الأعمال ونمو التجارة الخارجية للإمارة.

فرص جديدة

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرفة دبي العالمية على تسليط الضوء على الفرص الجديدة في الأسواق الخارجية الواعدة أمام الشركات العاملة في دبي، بالتزامن مع تحفيز القطاع الخاص على تطوير شراكات بنّاءة، وتصدير الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها شركات الإمارة في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع النقل المستدام، إلى العالم»، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة دبي كبوابة عالمية محفزة للفرص والنمو.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ون موتو»، آدم ريدجواي: «شكلت غرفة دبي العالمية عاملاً مؤثراً في تطور التوسع الدولي لأعمالنا، وساهمت في إنجاح الشراكة بين (ون موتو) و(جلوبال سينرجي تريدنج)، لدخول أسواق المركبات الكهربائية في العالم، ما يشكل خطوة استراتيجية لنا ستساهم في الارتقاء بنشاطاتنا وأعمالنا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال سينرجي تريدنج»، نافين إغبيرت: «نتوجه بجزيل الشكر لغرفة دبي العالمية على دورها الفعال في دعمنا لإبرام الشراكة مع (ون موتو)، والتي ستسهم في توفير وسائل نقل صديقة للبيئة دون انبعاثات وبكلفة مناسبة».

وأضاف: «تهدف (جلوبال سينرجي تريدنج) لتنويع أعمالها عبر الدخول في مجال التجميع والإنتاج، وذلك للمساهمة في توفير بيئة خضراء صحية ونظيفة للأجيال المقبلة».

تحفيز نمو «ون موتو»

وقد ساهمت غرفة دبي العالمية بشكل فعال في تحفيز نمو «ون موتو» من خلال مكاتبها التمثيلية في أميركا اللاتينية، والتي ساعدت الشركة على تنفيذ خططها التوسعية في العديد من أسواق تلك المنطقة، حيث نسق مكتب غرفة دبي العالمية في الأرجنتين، الشراكة بين «ون موتو» وشركة «سانتياغو موتورز» في تشيلي، لعقد صفقة تبيع بموجبها «ون موتو تكنولوجيز» مجموعة متنوعة من مركباتها الكهربائية للشركة التشيلية عبر شبكة مبيعاتها الوطنية في أميركا اللاتينية.

وكان رائد الأعمال آدم ريدجواي أسس «ون موتو» في دبي للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية. ونجحت الشركة بإيصال منتجاتها إلى أسواق المملكة المتحدة، والبحرين، والأردن، وسيريلانكا، وتشيلي، والعراق، ونيبال، وإثيوبيا، حيث تتطلع للتوسع في مبيعاتها إلى أسواق جديدة.