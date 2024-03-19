للمرة الأولى.. أصول المصارف الإسلامية تسجل 703.1 مليارات درهم بنهاية 2023

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز الـ700 مليار درهم في نهاية عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 703.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما ازدادت على أساس شهري بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 4.2 مليارات درهم مقابل نحو 698.9 مليار درهم في نوفمبر 2023.

الائتمان والودائع

وأفادت إحصاءات «المركزي» بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 428.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 بزيادة على أساس سنوي نسبتها 7.82%، مقابل نحو 397.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي نسبته 12.6%، مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022، وبزيادة تعادل 55.5 مليار درهم خلال 12 شهراً. بينما ازدادت على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقابل 491.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

إجمالي استثمارات

وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 132.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 27.1% أو ما يعادل 28.3 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بينما ازدادت على أساس شهري بنحو 1% مقارنة بنحو 131.4 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 100.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و2.6 مليار درهم في الأسهم، و11 مليار درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقليدية

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي نسبته 11% مقارنة بنحو 3.037 تريليونات درهم في ديسمبر 2022، وبزيادة قيمتها 335.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي والبالغة 4.075 تريليونات درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5% مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر 2022، فيما ازدادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي نسبته 13.7%، مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر 2022.

ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 15.6% إلى 488.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، موزعة بواقع 246.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و204.4 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.2 مليار درهم في الأسهم، و37.9 مليار درهم استثمارات أخرى.

• 428.9 مليار درهم الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية في نهاية ديسمبر 2023.