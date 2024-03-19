اطلاق مبادرة للتعريف بأسس الاستثمار الناجح في دبي

شهدت الورشة التثقيفية التي عقدت في دبي مؤخرًا بعنوان "الطريقة الصحيحة للاستثمار العقاري"، الإعلان عن مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار به في إمارة دبي.

واعلن المبادرة الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بالتعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري.

ومُنحت هذه الورشة مجانًا للمواطنين الذين زاروا منصة معهد خبراء الابتكار العقاري في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين.

وقال وليد الزرعوني، إن المبادرة تهدف إلى التعريف بأساسيات السوق وأهمية الاستثمار العقاري في دبي لتحقيق عوائد إيجابية واستغلال الفرصة الجاذبة في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارة في العقد الأخير.

وأشار الزرعوني، إلى التعاون مع المعهد للعمل على زيادة الوعي العقاري وتقديم دورات تدريبية مشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفًا أن معهد خبراء الابتكار العقاري هو مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة. سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة.

وأفاد بأن معهد خبراء الابتكار العقاري تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم الثلاث عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضح الزرعوني أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب عدة أمور مهمة منها تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولًا، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير، فضلًا عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنبا للتأخير.

وأكد أن المستثمرين المحتملين يجب أن يكونوا ملمين بوضع السوق أو الاستعانة بوسيط عقاري ذو سمعة جيدة داخل السوق لعرض العقار للبيع أو الإيجار أو إتمام عملية شراءه أو المساعدة في إجراء دراسة لنوع العقار وموقعه ومساحته، فضلًا عن التأكد من سعره بالمقارنة مع الوحدات المشابهة له في نفس المنطقة ورسوم الصيانة، وتدوين الملاحظات الخاصة به وتصويره من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن وجود الوسيط العقاري يمثل أهمية تكمن في مساعدة وحماية العملاء في العمليات العقارية، إلى جانب دور كبير في إتمام صفقات البيع والشراء، باعتباره المرجعية الأولى للعملاء في السوق العقاري، منوهًا بأن اختيار الوسيط العقاري المحترف هو الذي يجعل الصفقات ناجحة.

وأضاف الزرعوني أنه يجب قراءة السوق وتحديد الموعد المثالي حتي يتم تنفيذ الصفقة، ومعرفة أساسيات العرض والطلب في السوق، واستغلال "الترند الصاعد" في السوق لتحقيق مكاسب.