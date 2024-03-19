«تنظيم الاتصالات»: 1.3 مليون اشتراك جديد في وسائل الاتصال خلال 2023

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة شاملة الهواتف المحمولة، والإنترنت، والهاتف الثابت، بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 26 مليوناً و117 ألفاً و357 اشتراكاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان، ونمو عمليات التشغيل، فضلاً عن زيادة عدد السياح والزوار إلى الدولة بشكل قياسي.

كما ارتفع عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال خلال عام واحد ليسجل مليوناً و358 ألفاً و928 اشتراكاً، حيث بلغ إجمالي عدد الاشتراكات في نهاية سبتمبر 2022 (24 مليوناً و758 ألفاً و429 اشتراكاً).

وأظهرت إحصاءات حديثة صدرت عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، أن الاشتراكات الفعالة في الهواتف المحمولة ارتفعت إلى 20 مليوناً و445 ألفاً و447 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (نهاية سبتمبر 2023)، مقابل 19 مليوناً و70 ألفاً و931 اشتراكاً في نهاية الربع الثالث من العام 2022، بزيادة بلغت مليوناً و374 ألفاً و516 اشتراكاً خلال عام واحد. وبلغ عدد خطوط «الدفع المقدم» في الهواتف المحمولة نهاية الفترة نفسها 15 مليوناً و867 ألفاً و913 اشتراكاً، فيما بلغ إجمالي عدد اشتراكات «الفاتورة» أربعة ملايين و577 ألفاً و534 اشتراكاً.

كما بلغ عدد اشتراكات الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة 220.1 اشتراكاً في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 207.4 اشتراكات في نهاية سبتمبر 2022، حيث تُعد اشتراكات الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة في دولة الإمارات من أعلى النسب على مستوى العالم.

وتشير إحصاءات «تنظيم الاتصالات» إلى أن عدد اشتراكات «إنترنت النطاق العريض» بلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي ثلاثة ملايين و742 ألفاً و119 اشتراكاً، مقابل ثلاثة ملايين و761 ألفاً و870 اشتراكاً في نهاية سبتمبر 2022، بانخفاض بلغ 19.751 ألف اشتراك، في وقت يشهد فيه الإنترنت على الهواتف المحمولة نمواً متواصلاً، مدعوماً بتعدد الباقات، وتنوع أسعارها، نتيجة للمنافسة القوية بين المشغلين وزيادة عدد الزوّار والسياح.

ووفقاً للهيئة، فقد بلغت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي (صفراً)، بعد وقف المشغلين وهما «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الاشتراكات عبر الخط الهاتفي تدريجياً منذ سنوات عدة، في حين بلغت اشتراكات «الإنترنت ذات النطاق العريض» 40 خطاً لكل 100 نسمة.